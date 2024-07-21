Mazda не поделила трассу с КамАЗом под Саратовом. Пострадали пятеро
Мужчина, женщина и трое детей попали в больницу после ДТП с КамАЗом на трассе Р-228. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
Семья ехала в Mazda. С большегрузом иномарка столкнулась в Вольском районе на 169-м километре трассы. Информацию о происшествии в службу «112» передали в 09:20.
В результате травмы получили все, кто ехал в легковушке, - мужчина, женщина и трое детей трех, пяти и 13 лет. Пострадавших доставили в больницу.
На месте аварии работали специалисты областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Точные данные о состоянии пострадавших Юрин не привел.