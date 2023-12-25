Матери избитого в Петербурге ветерана СВО начали поступать угрозы

«Поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из социальных сетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами», - сказано в сообщении.

Угрозы начали поступать после задержания подозреваемых в избиении ветерана и возбуждении против них уголовных дел, отметила Волк.

Полиция начала проверку по установлению и задержанию злоумышленников, решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.

Подозреваемых в избиении ветерана задержали по горячим следам. Участник СВО сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим автомобиль Lexus на тротуаре. Мужчины в ответ на это избили ветерана и уехали, он вызвал полицию.