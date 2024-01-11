11 января 2024, 04:45

Мать выкрала из больницы в Чите своего двухлетнего сына

Pixabay
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В Чите полиция разыскивает мать, которая самовольно забрала своего двухлетнего сына из больницы, куда его поместили органы опеки. Об этом изданию «Чита.Ру» сообщили пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

ЧП произошло 10 января, а накануне мальчика изъяли из семьи, так как мать злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием сына. Органы опеки поместили ребенка в Краевую клиническую инфекционную больницу в Чите. А женщину привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей. Сейчас полиция устанавливает местонахождение злоумышленницы и похищенного ребенка.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка матерью в Забайкалье. Об этом написали в Telegram-канале СК РФ.

Ранее полиция заинтересовалась блогером из Анапы Никитой Ющенко. Мужчина публиковал видео с 12-летней дочерью, где целовал ее в губы, покупал средства гигиены, заставлял ходить в спортзал и на кулинарные курсы, а за неповиновение - писать сочинения на несколько страниц.

Дети Больницы Женщины СК РФ Россия Полиция
11 января 2024, 04:53
Пожар в Москве начался в административном здании на шоссе Энтузиастов
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В Москве на шоссе Энтузиастов загорелось одноэтажное административно-производственное здание. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что огонь распространился по площади примерно 2000 квадратных метров. К месту ЧП последовал пожарный поезд.

К 04:15 спасатели локализовали пожар. Информации о пострадавших нет.

Еще один пожар этой ночью начался в поселке Обухово в Богородском округе Московской области. Горела кровля цеха по производству полимерной продукции. К тушению привлекли более 100 спасателей и 33 единицы техники. Огонь разгорелся по площади восемь тысяч «квадратов». Пламя удалось локализовать примерно в 03:30. По неуточненным данным в ходе происшествия никто не пострадал. Работники предприятия сами покинули здание и ждали прибытия сотрудников МЧС.

Спасатели Пожары Москва
11 января 2024, 03:57
Пожар в Обухове локализовали
Pixabay
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Пожар в поселке Обухово Московской области локализовали, сообщили в Telegram-канале МЧС России. Огонь распространился на площадь восемь тысяч квадратных метров.

Двухэтажное здание автомойки горело 9 января на Ярославском шоссе в Москве. Сначала загорелись сэндвич-панели, затем огонь перешел на второй этаж и охватил крышу здания на площади в 100 квадратных метров.

Горит кровля цеха по производству полимерной продукции. На месте работают более 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники. Пожар локализовали около 03:30, площадь возгорания составляет восемь тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники предприятия самостоятельно покинули цех до прибытия спасателей.


Спасатели Пожары Россия
11 января 2024, 01:40
Цех по производству полимеров загорелся в Обухово
Unsplash
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Кровля цеха по производству полимерной продукции загорелась в поселке Обухово, сообщил Telegram-канал МЧС. Огонь успел распространиться на площадь в восемь тысяч квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Находившийся в здании персонал самостоятельно эвакуировался до прибытия спасателей.

Для борьбы с огнем на место выехали свыше 100 пожарных и 33 единицы техники. Причины возгорания остаются неизвестными.

Ранее склад с картоном загорелся в деревне Серково городского округа Щелково. Огонь удалось локализовать на площади в 1,6 тысячи квадратных метров. Специалисты «Мособлэкомониторинга» не выявили после пожара превышения вредных веществ в воздухе.

Пожары
11 января 2024, 00:39
Тело хоккеиста-подростка обнаружили в Санкт-Петербурге
Unsplash
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Тело 16-летнего хоккеиста клуба «Динамо-Форвард» обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщил тренер команды Сергей Ильющенко.

Хоккеист выступал в первенстве Санкт-Петербурга среди спортсменов 2007 года рождения, играя на позиции вратаря. Ильющенко отметил, что семья погибшего не стала делиться с ним подробностями смерти.

Как сообщила «Фонтанка» , тело юноши обнаружили прохожие возле 25-этажного дома, в который он зашел вместе с жильцами незадолго до этого. Мальчик учился в 10 классе и никогда не попадал во внимание отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее трагически оборвалась жизнь двух юных хоккеистов из команды «Чайка»: мальчики вместе с отцом погибли в ДТП в Вологодской области. По информации «Матч ТВ» , клуб планирует организовать памятный турнир в их честь.

Санкт-Петербург Хоккей

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