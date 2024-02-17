17 февраля 2024, 18:29

Мать выброшенного в мусорный бак младенца нашли в Новосибирске

РИА «Новости»
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Правоохранители Новосибирска задержали мать, выкинувшую новорожденного ребенка в мусорный бак. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи выяснили, что 22-летняя девушка родила сына на съемной квартире. Ребенка она положила в пакет и выбросила в мусорный контейнер на соседней улице. Женщину не смутили даже сильные морозы, стоящие в городе. Из контейнера ребенка вытащил мужчина, который пришел выбросить мусор.

Следователи оперативно установили личность подозреваемой по видео с камер видеонаблюдения. Ее задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего.

«Известия» со ссылкой на источник в оперативных службах сообщили, что девушка хотела скрыть беременность от родителей, поэтому решила избавиться от младенца.

Подруга задержанной в беседе с региональным изданием Infopro54 рассказала, что девушка приехала в Новосибирск из Колывани и устроилась на работу в ночной клуб в Бердске. Свою беременность она скрывала от всех.

Младенца в пакете нашли в Железнодорожном районе Новосибирска 16 февраля. Медики доставила ребенка в детскую больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Уголовное дело Дети Преступления Сибирь
17 февраля 2024, 19:04
Тело сотрудника ГИБДД рядом с охотничьим ружьем нашли в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге нашли тело майора полиции, который работал в Госавтоинспекции. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По предварительной информации, рядом с телом правоохранителя обнаружили охотничье ружье.

В главке Следственного управления СК России по Свердловской области уточнили, что следователи начали проверку по факту ЧП. Тело полицейского отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

«Данные о наступлении смерти инспектора ГИБДД в результате противоправных действий посторонних лиц не поступали», - заявил глава пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.

Издание E1.ru со ссылкой на источник сообщило, что полицейский покончил с собой. Родные рассказали, что мужчина в последнее время ни на что не жаловался.

В начале января под окнами дома в Западном административном округе Москвы нашли тела 40-летнего сотрудника полиции и женщины.

Екатеринбург Полиция
17 февраля 2024, 18:54
Рыбаки-любители выловили труп мужчины на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Труп мужчины в одежде попался  на удочку любителей подледного лова на Москве-реке. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, тело из воды подняли в столичном районе Марьино.

Собеседник добавил, что напуганные неожиданным «уловом» рыбаки вызвали на место спасателей и правоохранителей.

Тело вытащили на берег. Полицейские уже установили личность утопленника.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Москва
17 февраля 2024, 17:20
Пожар заставил летевший в Стамбул Boeing вернуться в Москву
РИА «Новости»
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Самолет российского перевозчика Boeing 737-800, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Стамбул, вернулся в столичную воздушную гавань. Почти сразу после взлета на борту лайнера произошло возгорание, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, командир экипажа доложил в наземные службы о возгорании через несколько минут после взлета. Позднее он уточнил, что дым рассеивается и лайнер отправляется в Шереметьево.

Вскоре Boeing 737-800 приземлился в столичном аэропорту. Пассажиров пересадили на резервный борт, они вылетели в Турцию.

Официально эти данные пока не подтверждали.

В самолете авиакомпании «Икар», летевшем в Сочи, одному из пассажиров стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Махачкале.

Пожары Самолеты Boeing Стамбул Москва
17 февраля 2024, 17:01
Лося вытащили из полыньи в Тверской области
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В Тверской области лось провалился под лед. Из ловушки животное спасли сотрудники регионального МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

В МЧС уточнили, что лось с лосенком ушли под воду на озере Плоское в районе деревни Шихино.

Спасатели вооружились топором, бензопилой и веревкой, чтобы вытащить парнокопытных из полыньи. Детеныш лося погиб.

«Спасенного сохатого осмотрел на месте егерь, животное не пострадало», - добавили в ведомстве.

Животное отпустили, после чего оно скрылось в лесу.

В Ленобласти в первых числах февраля во двор жилого дома забежала беременная лосиха. Местные жители не смогли спасти раненое животное - оно истекло кровью.

Спасатели Животные

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