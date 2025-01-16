16 января 2025, 23:41

Мать уснула с грудным ребенком в подъезде многоэтажки в Москве

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Жильцы дома на северо-востоке Москвы обнаружили на лестничной площадке пьяную женщину с ребенком и вызвали полицию. Детский омбудсмен Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале о состоянии мальчика.

«Ребенок доставлен в больницу. На данный момент его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет», - рассказала она.

Полиция задержала мать. Ярославская взяла ситуацию под свой контроль.

Ребенок 2024 года рождения находился в подъезде дома на 13-й Парковой улице, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Рядом с ним спала его пьяная мать 1997 года рождения. Измайловская межрайонная прокуратура проконтролирует привлечение женщины к ответственности и устройство мальчика.

В июле похожий случай произошел на востоке Москвы. Женщина оставила в подъезде дома новорожденную девочку. Полиция вычислила ее по записям с камеры видеонаблюдения.

Дети Москва
17 января 2025, 00:11
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье
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Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Дмитровском городском округе. Погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошло примерно в 18:30 на 81-м километре автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. По предварительной версии, водитель, управляя автомобилем марки Audi, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «КАвЗ».

В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки получили тяжелые травмы. Они погибли на месте происшествия. Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Несколько дней назад ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Солнечногорске. В аварии погибли два работника , которые устанавливали аварийные знаки. Прокуратура проводит проверку массового ДТП с погибшими.

ДТП Водители
16 января 2025, 23:30
Выжившие при крушении блогеры сняли на видео падение самолета в Испании
Freepik
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Блогеры из Испании попали в крушение во время полета на легкомоторном самолете. Они сняли падение воздушного судна из кабины, сообщила газета Daily Mail.

Предприниматель Хави Кабальоль и его подруга Альба Серч серьезно пострадали в авиакатастрофе на аэродроме Виладамат в Жироне в октябре 2024 года. Они рассказали, что самолет заглох во время маневра, после чего рухнул на землю с высоты 45 метров.

Пара выжила, но теперь мужчина и женщина передвигаются только на инвалидных колясках и учатся ходить заново. По словам Кабальоль, он решил поделиться видеокадрами травмирующего события в сети, чтобы предупредить о последствиях таких несчастных случаев.

«Нам говорят, что сверхлегкая авиация очень безопасна, но я категорически не согласен. Это прекрасный мир, который нужно оставить коммерческим и частным пилотам с большим налетом и опытом», - сказал испанец.

Ранее очевидцы сняли на камеру падение пассажирского самолета авиакомпании Saurya Airlines в Катманду. Жертвами крушения стали 18 человек.

Авиация Видео Женщины Блогеры Авиакатастрофы Самолеты Мужчины
16 января 2025, 20:18
Массовое отравление постояльцев произошло в санатории Минусинска
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Постояльцы лечебного санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края пожаловались на массовое отравление. Издание NGS24.Ru со ссылкой на очевидцев сообщило, что бригады скорой помощи увезли в больницу несколько человек.

Клиентка санатория Людмила заявила, что врачи посоветовали всем пить больше воды и вызывать рвоту, чтобы облегчить свое состояние.

В краевой прокуратуре уточнили, что в больницу доставили пять постояльцев санатория, а общее число пожаловавшихся на отравление людей составило 32.

«Все пострадавшие питались в местной столовой», - добавили в ведомстве.

В пресс-службе краевого СК заявили, что возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В ведомстве добавили, что все пострадавшие - пожилые люди.

На минувшей неделе не менее 80 жителей Перми отравились продукцией местной пекарни. Региональные следователи завели уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В его рамках криминалисты задержали владельца торговой точки и исполнительного директора сети пекарен.

Еда Уголовное дело Прокуратура РФ Больницы Скорая помощь Врачи Следственный комитет России Красноярский край
16 января 2025, 13:57
В Москве задержали дебошира, угрожавшего ножом сотрудникам магазина
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который устроил дебош в магазине. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Экипаж патрулировал район, когда получил сигнал тревоги из сетевого магазина на Саянской улице. Прибыв по адресу, стражи порядка узнали, что некий мужчина, будучи пьяным, разбил бутылку алкоголя, отказался ее оплатить и потребовал продать ему другую.

Получив отказ от работников магазина, он ушел, но через некоторое время вернулся с кухонным ножом и начал угрожать продавцам.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Сам хулиган заявил, что просто пришел в магазин за пивом, «а все остальное - ложь и провокация».

Ранее другого дебошира поймали в столичном хостеле. Сотрудники заведения рассказали, что мужчина напился под предлогом того, что у него праздник, устроил скандал и начал крушить мебель.

Скандалы Алкоголь Росгвардия Магазины Мужчины

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