Мать троих детей выпала с девятого этажа дома в Смоленске

По данным издания, у погибшей остались трое детей. Очевидцы написали в Сети, что в доме, где произошла трагедия, ранее между некими супругами произошел конфликт. Словесная перепалка происходила на улице под балконами.

В начале сентября двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже дома в Юго-Западном округе Москвы. Во время происшествия в квартире с ним были мать и отец. Ребенок погиб на месте от полученных травм.

Ранее в Москве 44-летний мужчина выпал из окна на шестом этаже. Он был на кухне вместе со своей сожительницей и увидел на карнизе у открытого окна котенка. Тогда мужчина решил спасти животное и резко двинулся к окну. К несчастью, москвич не смог удержаться и рухнул вниз. Врачи боролись за его жизнь два месяца, но он скончался.