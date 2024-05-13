Мать с ребенком упали с четвертого этажа в шахту лифта в Иванове

По неуточненным данным, происшествие случилось 13 мая в 11:15 в административном здании на улице Тимирязева. После падения 29-летняя мать и ее ребенка положили в больницу. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее похожий случай произошел в Москве. Местная жительница упала в шахту лифта в доме на улице Малыгина. Как стало известно 360.ru, вместе с ней в шахту провалился мужчина. Ему удалось самостоятельно выбраться. На место ЧП вызвали бригаду скорой помощи.

Также лифт с пятью пассажирами сорвался в Уфе. В результате происшествия никто не пострадал. Людей освободили сотрудники аварийной бригады.