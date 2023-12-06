Мать с двумя детьми пропала в Екатеринбурге

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По данным издания, женщина вместе с детьми пропала по дороге в школу.

«О пропаже жены и двух детей рассказал муж. По его словам, она повела детей устраивать в школу, но по дороге они пропали. Ведем поиски вместе с полицейскими», - пояснили в отряде «Прорыв».

Пропавшая - женщина со средним телосложением, карими глазами и темными волосами. Она была одета в бежевую куртку, светлые штаны и угги. На голове женщина носит платок.

У сына пропавшей худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Одет в зеленую куртку, черную шапку и кроссовки.

Приметы дочери: худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Одета в кожаную черную куртку, желтую шапку, синюю кофту и джинсы.

Ранее в Екатеринбурге нашли школьника , пропавшего в районе Уралмаш.