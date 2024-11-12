Мать пострадавшего от нападения собак в Сочи сообщила о дефиците вакцин

Она рассказала, что ее сын вместе с двоюродным братом и друзьями пошли к морю. Когда они уже возвращались, их окружили псы, начали лаять и кусать за ноги. Все, кроме сына женщины и его брата, успели сбежать, но им двоим пришлось защищаться. Они попытались скрыться, но собаки еще долго их преследовали, пока пострадавшие не заметили забор, на который можно взобраться. Полаяв еще какое-то время, псы удалились.

Мальчики слезли с забора, вызвали такси и поехали домой, а оттуда, обработав раны, в больницу.

«Мы сегодня поехали на укол очередной. В больнице сказали не пропускать. Единственный момент меня пугает: сказали, что вакцинации в больнице нет. То есть она закончилась. Нас послали в поликлинику детскую. Мы пошли в поликлинику, и мне сказали: когда будет следующий укол, то есть 16-го числа, вы позвоните. Будет ли у нас вакцинация или нет, мы вам скажем. Если будет, то придете и сделаете укол. Я вот переживаю за этот момент: если вдруг ее не будет, а детям нельзя пропускать, что будем делать?» - рассказала собеседница 360.ru.

Ранее в Солнечногорске агрессивная акита-ину напала на девочку и едва не растерзала ее. Пострадавшей три часа пришлось буквально собирать лицо. Мать девочки рассказала, что это не первый подобный случай с этой собакой.