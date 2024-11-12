12 ноября 2024, 17:06

Мать пострадавшего от нападения собак в Сочи сообщила о дефиците вакцин

Телеканал «360»
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Шесть огромных собак искусали двоих мальчиков, шедших по улице в Сочи. В больнице, куда они обратились за помощью, заканчивается вакцина, и они рискуют не пройти полный курс лечения. Мать одного из пострадавших рассказала 360.ru, как все произошло, и на что остается надеяться в такой ситуации.

Она рассказала, что ее сын вместе с двоюродным братом и друзьями пошли к морю. Когда они уже возвращались, их окружили псы, начали лаять и кусать за ноги. Все, кроме сына женщины и его брата, успели сбежать, но им двоим пришлось защищаться. Они попытались скрыться, но собаки еще долго их преследовали, пока пострадавшие не заметили забор, на который можно взобраться. Полаяв еще какое-то время, псы удалились.

Мальчики слезли с забора, вызвали такси и поехали домой, а оттуда, обработав раны, в больницу.

«Мы сегодня поехали на укол очередной. В больнице сказали не пропускать. Единственный момент меня пугает: сказали, что вакцинации в больнице нет. То есть она закончилась. Нас послали в поликлинику детскую. Мы пошли в поликлинику, и мне сказали: когда будет следующий укол, то есть 16-го числа, вы позвоните. Будет ли у нас вакцинация или нет, мы вам скажем. Если будет, то придете и сделаете укол. Я вот переживаю за этот момент: если вдруг ее не будет, а детям нельзя пропускать, что будем делать?» - рассказала собеседница 360.ru.

Ранее в Солнечногорске агрессивная акита-ину напала на девочку и едва не растерзала ее. Пострадавшей три часа пришлось буквально собирать лицо. Мать девочки рассказала, что это не первый подобный случай с этой собакой.

Дети Сочи Собаки
12 ноября 2024, 09:06
«Частично снял скальп». Медведь едва не разорвал двух мужчин на Курилах
Unsplash
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Медведь напал на двух мужчин, находившихся на территории природной достопримечательности «Белые скалы» на острове Итуруп, входящем в состав Курильских островов и расположенном в Сахалинской области. Об этом ТАСС рассказали в местном отделении полиции.

«Люди госпитализированы в районную больницу», - сообщил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала местной газеты «Красный маяк» , пострадали путешественник и местный житель. Местный житель получил лишь незначительные травмы и отделался легким испугом. Однако состояние туриста оценивается как тяжелое: у него повреждена скула и «частично снят скальп». Мужчине предстоит операция.

Нападение произошло в Большом каньоне Белых скал. В настоящее время группа охотников ищет хищника, набросившегося на людей.

Ранее медведь напал на лыжника у базы «Веселая горка» на Камчатке. Мужчина чудом сумел вырваться - хищника отпугнули. После встречи со зверем у спортсмена на руке остались глубокие раны от укусов. До этого стал известен другой случай: медведь насмерть задрал жителя Кузбасса.

Медведи Камчатка Курильские острова
11 ноября 2024, 20:09
Бетономешалка переехала двух пенсионерок в Кисловодске. Момент аварии попал на видео
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Бетономешалка переехала двух женщин в Кисловодске. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом аварии.

Пенсионерки 62 и 66 лет перебегали дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода. Водитель, вероятно, не заметил женщин. В итоге обе оказались под колесами грузовика.

«Установлено, что 59-летний водитель, местный житель, за последние два года привлекался к административной ответственности один раз, на момент автоаварии был трезв», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Пенсионерки попали в больницу. Пока неизвестно, в каком они состоянии. По предварительным данным, одну из пострадавших поместили в реанимацию. Правоохранители начали проверку.

Ранее кроссовер впечатал пешехода в разбитую фуру под Новосибирском, а затем отлетел в движущийся по «встречке» КамАЗ. Всего в аварии пострадали два человека.

ДТП Видео
11 ноября 2024, 20:04
Четверо мужчин в Ставрополье осквернили Вечный огонь и попали на видео
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Четверых россиян задержали за подозрение в осквернении Вечного огня в Невинномысске. В следственном управлении СК России по Ставропольскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Четверых россиян задержали за подозрение в осквернении Вечного огня в Невинномысске. В следственном управлении СК России по Ставропольскому краю сообщили , что возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Вечером 10 ноября четверо мужчин у обелиска «Вечная Слава», воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, осквернили Вечный огонь. Их злодеяние попало на камеру видеонаблюдения.

Молодых людей задержали. В ближайшее время им назначат меру пресечения.

«Расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководства следственного управления», - уточнили в пресс-службе.

Подобный случай произошел в Невинномысске в марте. Тогда молодых людей ногами пытались сбить пламя Вечного огня.

Ранее подростки осквернили Вечный огонь в Казани. Несовершеннолетние грели руки у Вечного огня, смеялись и фотографировались, а потом пламя погасло, и ребята убежали.

Видео Следственный комитет России
11 ноября 2024, 16:44
«Полное нарушение правил». Владелица квеста в Москве — о ранении девушки во время игры
Unsplash
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Аниматора, ранившего 19-летнюю студентку из пистолета во время интерактивной игры «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Москве, накажут. Об этом в интервью 360.ru сообщала владелица квеста Юлия Царская.

«Ведется разбирательство вместе с правоохранительными органами, потому что это полное нарушение правил организации. У нас прописаны инструктаж, это несоответствие, во-первых, со сценарием. Во-вторых, это нарушение правил техники безопасности проведения игры. У нас достаточно жесткий контроль», - подчеркнула она.

Юлия добавила, что пока правоохранители выясняют, откуда у аниматора вообще было оружие. Также специалисты опрашивают других сотрудников. Видеозаписи с камер наблюдения также передают полицейским.

«В любом случае это не останется безнаказанным», - пообещала Юлия.

Ранее произошел другой шокирующий случай: в квест-руме Махачкалы «Дом ужаса» заживо сгорели две студентки. Девушки проходили испытание, привязанными к стулу, а аниматор устроил пожар.

Больницы Правила Москва

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