22 июня 2024, 20:50

«Мать постоянно пьяная». Двухлетняя девочка выпала из окна в Нижнем Тагиле

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Маленькая девочка выпала из окна второго этажа по улице Свердлова в Нижнем Тагиле. Очевидцы обвинили в трагедии мать ребенка. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На видео двухлетняя девочка лежала на земле и не двигалась. Поэтому сначала соседи подумали, что она разбилась насмерть. Через несколько секунд ребенок заплакал.

Соседка рассказала 360.ru, что девочка растет в неблагополучной семье с пьющей матерью.

«Мать пьет, постоянно кто-то ходит к ним. С ними живут три маленькие дочери - четыре года, два года и четыре месяца. Вижу ее постоянно с водкой, зимой она сидела с грудным ребенком на улице в летнем комбинезоне», - отметила она.

По данным Telegram-канала «Короче, Тагил», женщину лишили родительских прав в отношении старших дочерей. От самой младшей она отказалась в роддоме.

По предварительной версии, мать недосмотрела за ребенком, и средняя дочь выпала из окна, оперевшись на москитную сетку. Ребенок получил перелом затылка и сейчас находится в больнице Екатеринбурга.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.

Дети Больницы Семья Женщины Екатеринбург Полиция
22 июня 2024, 20:45
Иномарка вылетела на встречку на самарское трассе. Двое погибли
Пресс-служба МВД
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На трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области столкнулись две иномарки. Погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, авария произошла днем 22 июня в Кинель-Черкасском районе. Автомобиль Ravon Gentra ехал по трассе в направлении Похвистнево.

«В пути следования не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Datsun on-DO под управлением водителя 1961 года рождения», - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП два человека погибли на месте, четыре получили ранения. На место прибыли сотрудники полиции, медики и спасатели.

Ранее массовое ДТП произошло в Навашинском районе Нижегородской области. На дороге Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в три автомобиля: Toyota, Mitsubishi и Ford. Виновник аварии погиб на месте, два человека пострадали.

На трассе Самара - Бугуруслан в Самарской области столкнулись две иномарки. Погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Спасатели ДТП ГИБДД Дороги Водители Полиция
22 июня 2024, 19:31
Пытавшийся затащить в машину ребенка петербуржец объяснил свой поступок
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Петербуржец, который пытался затащить в свою машину школьника на улице Катерников, объяснил свой поступок. По словам мужчины, несколько дней подряд игравшие во дворе дети доставали его, стучали в окна квартиры на первом этаже и ругались матом. И в конце концов он не выдержал и сорвался.

«У меня окна квартиры выходят на уровень земли. Детишки на протяжении нескольких дней развлекались тем, что стучались, ломились в окна, потому что взрослые очень смешно ругаются, когда мешаешь им жить», - пояснил житель Санкт-Петербурга в беседе с 78.ru.

Мужчина добавил, что сначала пытался с ними нормально поговорить, но это ни к чему не привело. Дети просто разбегались и не слушали его. В итоге дело дошло до рукоприкладства. При этом собеседник издания подчеркнул, что никак не оправдывает себя.

«Я уже собирался на работу, поехал, опять увидел, что они возле окна моего, вернулся домой, поднялся на пандус, заехал на машине и поймал одного, который под руку подвернулся», - рассказал он.

Затем мужчина предложил мальчику несколько вариантов: либо звонить родителям, либо ждать полицию в его машине. Третьим было «доходчивое объяснение», почему стучать и кричать в чужие окна - не дело.

«В полицию он ехать отказался, телефон у него оказался разбит», - заметил мужчина.

Петербуржец добавил, что готов ответить по закону после случившегося, понимая, что поступил так, как делать точно не стоило.

Он пытался пойти на мировую с родителями ребенка, но семья его игнорирует.

Во всех обстоятельствах случившегося начал разбираться СК.

Санкт-Петербург Дети
22 июня 2024, 19:17
Поезда задержали на МЦД-2 из-за человека на путях
РИА «Новости»
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Поезда задержали на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в сторону Нахабина и Курского направления из-за человека на путях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Московскую железную дорогу.

«В 14:20 на остановочном пункте Депо произошло травмирование электропоездом человека. По предварительной информации, он нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре», - уточнили в МЖД.

Медики оказали помощь пострадавшему. По данным пресс-службы МЖД, по техническим причинам поезда МЦД-2 в сторону Нахабина через станцию Тушино следовали со снижением скорости. Пассажиров предупредили об опоздании составов в обратном направлении.

Несколько дней назад два рабочих погибли на крыше над дежурным постом на станции МЦД-2 «Стрешнево». Причиной смерти обоих мог стать удар током.

Дороги Поезда Москва
22 июня 2024, 18:07
У школьника из Дагестана остановилось сердце во время ЕГЭ, его спасли
РИА «Новости»
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В одной из школ Дагестана у ученика во время ЕГЭ остановилось сердце. Подростка спас врач-нефролог Магомед-Мухтар Исмаилов, рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«В тот момент, когда у одного из школьников - участников ЕГЭ остановилось сердце, находившийся на пункте проведения экзамена в качестве эксперта Мухтар быстро среагировал и оказал первую медицинскую помощь», - отметил он.

Хамзаев подчеркнул, что благодаря профессиональным навыкам врача жизнь ребенка удалось спасти. Позже мальчика госпитализировали.

ЧП произошло в школе № 8 в Дербенте. Депутат уточнил, что Исмаилов является его помощником и координатором наблюдателей за ходом ЕГЭ в Дагестане.

«За свой героический поступок Магомед-Мухтар награжден благодарностью главой города Дербент», - сказал Хамзаев.

Он также указал на необходимость поощрять подобные решительные действия. Депутат обратился в министерства здравоохранения и просвещения России с просьбой поддержать поступок врача.

ЕГЭ Дагестан Школы Врачи Депутаты Школьники

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