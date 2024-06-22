«Мать постоянно пьяная». Двухлетняя девочка выпала из окна в Нижнем Тагиле

На видео двухлетняя девочка лежала на земле и не двигалась. Поэтому сначала соседи подумали, что она разбилась насмерть. Через несколько секунд ребенок заплакал.

Соседка рассказала 360.ru, что девочка растет в неблагополучной семье с пьющей матерью.

«Мать пьет, постоянно кто-то ходит к ним. С ними живут три маленькие дочери - четыре года, два года и четыре месяца. Вижу ее постоянно с водкой, зимой она сидела с грудным ребенком на улице в летнем комбинезоне», - отметила она.

По данным Telegram-канала «Короче, Тагил», женщину лишили родительских прав в отношении старших дочерей. От самой младшей она отказалась в роддоме.

По предварительной версии, мать недосмотрела за ребенком, и средняя дочь выпала из окна, оперевшись на москитную сетку. Ребенок получил перелом затылка и сейчас находится в больнице Екатеринбурга.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.