Мать показала видео издевательств над сыном в детсаду Уссурийска

«Закинула за руки в группу» Мать ребенка отметила, что в тот день ребенок в принципе не хотел идти в садик после занятий в кружке по развитию. Мальчик долго сидел на лавочке, воспитательница тогда не нашла ничего лучше, чем буквально закинуть его за руки в помещение, отметила женщина.

«Я волновалась за сына, вернувшись домой, стала через онлайн-трансляцию смотреть камеры, которые находились в группе. Около 50 минут мой сын плакал, воспитатель не пыталась его успокоить, а отвела в угол комнаты, где нет обзора камеры, и, закрыв спиной, что-то с ним там делала», - подчеркнула собеседница «360».

После того, как воспитатель отошла от ребенка, мать увидела. что сын плачет еще больше и держится руками за голову. Затем, по словам женщины, сотрудница сада сняла с него всю одежду и вышла из группы, а мальчик остался стоять голым и продолжал плакать.

«В таком виде он и ходил по группе, пока ему не помогла одеться бывшая нянечка из другой группы», - возмутилась собеседница «360».

На звонки матери воспитатель не отвечала Затем вернувшаяся в комнату воспитательница стала грубо швырнула ребенка на кроватку. А после мать увидела, как та схватила одеяло и положила его на лицо сыну, закрыв мальчику всю голову.

«Мой сын пытался убрать ее руки, но не мог этого сделать, и воспитатель его не отпускала. Я сделала скриншот с экрана своего телефона, с которого все это наблюдала, сразу стала звонить ей, но она не взяла трубку», - добавила мать.

В состоянии шока мать поехала в садик, там сообщила о произошедшем основательнице учреждения. Но она ответила, что это нормально, поразилась женщина.

«Воспитатель на мой вопрос, зачем она закрывала лицо и рот моему ребенку одеялом, спокойно ответила мне, что делала это для того, чтобы он не кричал и что она надеется, что мой сын больше в ее группу не придет», - добавила собеседница «360».

Тогда мать забрала ребенка из сада и отвезла его в травмпункт, где у него обнаружены гематомы по всему телу. Сейчас в случившемся разбираются следователи. По факту случившегося возбудили уголовное дело.