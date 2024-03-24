Мать погибшего в теракте парня-инвалида рассказала, как потеряла сына

Мать погибшего в Crocus City Hall парня-инвалида рассказала «Известиям» , как террористы убили ее сына. Алена Вербенина передала слова спутницы своего сына Натальи, которая в тот вечер была с ним.

«Села у его ног, у коляски. Глаза поднимаю и в него стреляют», - привела слова девушки Алена Вербенина.

Девушка уточнила, что террористы выстрелили прямо в грудь парню на инвалидной коляске. Он упал и своим телом прикрыл спутницу. Наталья кое-как выползла, почти теряя сознание. Боевики облили бензином тела погибших и подожгли их. Девушка получила ожоги и находится в больнице.

Еще одна девушка-колясочница пропала при теракте , родные не могут с ней связаться, телефон недоступен. Она не числится ни в каких списках. В момент стрельбы пропавшая находилась внизу на местах для инвалидов.