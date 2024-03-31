Мать погибшего в «Крокусе» певца рассказала о роковых совпадениях того дня

По словам женщины, Максим отличался непунктуальностью, но в тот день он приехал на мероприятие в «Крокусе» заранее. Когда в зал ворвались террористы, парень со своей девушкой уже сидели на своих местах в зрительном зале. Он даже успел отправить маме селфи.

Также в тот вечер Максим напевал песню «Пикника» под названием «А движения неловки» о спасении девушки из мышеловки дорогой ценой. Во время нападения проблемы со здоровьем не помешали певцу заслонить своим телом возлюбленную, что спасло ей жизнь.

Сам Вербенин выступал на сцене «Крокус Сити Холла» в 2020 году как приглашенный артист на концерте в честь 8 Марта.

В теракте в «Крокусе» погибли сестры из Волгодонска Анна и Татьяна Макарские. Девушки успели перед смертью позвонить матери.