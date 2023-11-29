Мать найденной в сугробе девочки из Серова рассказала о самочувствии ребенка

По ее словам, в день происшествия она оставила девочку со своей старшей 13-летней дочерью, которая до этого неоднократно следила за маленькой сестрой. Раньше дети отлично справлялись, но в этот раз вторая дочь уснула, поэтому двухлетняя девочка осталась без присмотра.

По мнению матери, старшая дочь была на втором этаже дома и младшая пошла искать взрослых на улицу. Только через несколько часов ее в снегу обнаружил отец.

Сейчас за жизнь девочки борются медики, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочка пережила клиническую смерть и кислородное голодание, рассказала женщина.

«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное», - заявила мать ребенка.

Ранее трехлетняя девочка насмерть замерзла во дворе частного дома под Челябинском. Ребенок страдал от лунатизма.