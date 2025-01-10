Мать напала на своих детей с ножом и покончила с собой в Красноуральске

«Ночью соседи услышали крики, вышли в подъезд и увидели там напуганных детей», - рассказала собеседница агентства.

Другая соседка заявила, что люди слышали крики из квартиры ночью, но подумали, что женщина хочет поставить детям укол. Семилетний брат вывел девятилетнюю сестру в подъезд в попытке спасти от матери, а затем позвонил в соседскую дверь и обо всем рассказал.

По данным Telegram-канала Ural Mash , у брата и сестры раны на руках, оба ребенка сейчас находятся в больнице Красноуральска.

В конце декабря в частном доме в СНТ Межурка в Тверской области нашли тела четверых детей. Их убил отец, который затем попытался покончить с собой. Позже он скончался в больнице.