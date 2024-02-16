Мать и дочь в Петербурге нашли без сознания из-за отравления неизвестным продуктом

Семья жила в однокомнатной квартире на улице Большая Разночинная и не состояла на учете как неблагополучная. Поздно вечером 51-летняя мать позвонила брату и попросила вызвать скорую помощь, так как ее дочери стало плохо. Женщина бросила трубку. Медики приехали на указанный адрес и нашли обеих пострадавших на полу без сознания.

Их реанимировали и госпитализировали в тяжелом состоянии. В квартиру вызвали специалистов «ПетербургГаза». Они не подтвердили версию об утечке, колонка оказалась исправной.

Острое пероральное отравление произошло из-за неизвестного вещества, заявили медики. Именинница и мать могли отравиться некачественными продуктами. Какими именно, выяснить не удалось - следователи не опросили пострадавших, потому что обе находятся в реанимации. Состояние подростка удовлетворительное.

В Подмосковье мужчину госпитализировали с отравлением домашними соленьями. Он поел ядовитых грибов и два дня лечился самостоятельно.