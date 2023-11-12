Мать и дочь сгорели заживо в гараже в Подольске

По версии следствия, 11 ноября в микрорайоне Климовск загорелся двухэтажный гараж. Из горящего здания смогли выбежать трое пострадавших, им оказали медицинскую помощь. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Криминалисты устанавливают причины возгорания, назначены судебные экспертизы.

Ранее пожар тушили на последнем этаже жилого дома на Сахалинской улице в Москве. В результате пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь.

В Щелкове семилетний мальчик выпрыгнул из окна квартиры, когда на кухне начался пожар. Ребенок находился дома один. Прохожие нашли его около дома без сознания.