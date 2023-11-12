12 ноября 2023, 02:04

Мать и дочь сгорели заживо в гараже в Подольске

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Женщина и ее двухлетняя дочь стали жертвами пожара в гараже в Подольске, три человека спаслись. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По версии следствия, 11 ноября в микрорайоне Климовск загорелся двухэтажный гараж. Из горящего здания смогли выбежать трое пострадавших, им оказали медицинскую помощь. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Криминалисты устанавливают причины возгорания, назначены судебные экспертизы.

Ранее пожар тушили на последнем этаже жилого дома на Сахалинской улице в Москве. В результате пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь.

В Щелкове семилетний мальчик выпрыгнул из окна квартиры, когда на кухне начался пожар. Ребенок находился дома один. Прохожие нашли его около дома без сознания.

Подольск Пожары Дети
12 ноября 2023, 02:11
Уголовное дело возбудили после гибели футболиста в Сочи
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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели чувашского футболиста Алексея Лесина в Сочи. Информация об этом появилась в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

«По результатам проверки, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководителя следственного управления Андрея Константиновича Маслова возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», - сказано в сообщении.

К настоящему моменту следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи с видеокамер, опросили очевидцев и знакомых погибшего. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Лесина наступила в результате утопления. А на берег мужчину, по данным следствия, вытащили очевидцы.

Ранее отец футболиста Лесин-старший рассказал, что у Алексея не было проблем со здоровьем. Он также отметил, что у сына должен был быть с собой рюкзак с вещами и документами , который так и не нашли.

Спортсмены Сочи Футбол
11 ноября 2023, 23:12
Автоледи на каршеринге устроила погоню с ДПС в Москве
Телеканал «360»
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ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло в Алтуфьевском районе Москвы в субботу вечером. Арендованная машина, за рулем которой была женщина, пыталась оторваться от экипажа автоинспекции, сообщил источник «360».

В районе проезда Черского иномарка не вписалась в крутой поворот, сбила дорожный знак и врезалась в припаркованную машину. После этого автоледи попыталась скрыться с места происшествия. Полиция уже задержала нарушительницу.

В октябре погоня полицейских за водителем каршеринга в Подмосковье попала на видео. Молодой человек ехал на машине с заклеенными номерами и не остановился по требованию инспекторов ДПС. Пытаясь оторваться от преследования, горе-водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП. Как выяснилось, у молодого человека даже не было водительских прав.

ДТП Каршеринг
11 ноября 2023, 20:30
Мать чуть заморозила двухлетнего сына в запертой машине на Колыме
Freepik
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Полицейские Магадана спасли ребенка, которого мать оставила в запертой машине в 20-градусный мороз. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации ведомства, поздним вечером на улице Ленина в Магадане к сотрудникам патрульной службы обратился местный житель. Он заметил в запертой заглушенной машине плачущего двухлетнего ребенка. Мальчик находился в автомобиле без верхней одежды, в то время как температура на улице была -20 градусов.

«Сотрудники патрульно-постовой службы среагировали мгновенно. Передав информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в теплой полицейской машине, тот сразу успокоился», - сообщила слова официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спасенного ребенка госпитализировали. Полицейские установили личность его матери. Женщина отказалась объяснять полиции свой поступок. Сейчас по этому делу проводят проверку.

В августе в США бабушка забыла годовалую внучку на заднем сиденье машины и ушла на восемь часов. В результате ребенок погиб.

Дети Машины Полиция
11 ноября 2023, 20:03
Бойцовский пес на самовыгуле искусал двух школьников в Калуге
Pxhere
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Бойцовская собака покусала двух детей на улице в Калуге. Нападение животного на школьницу попало на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Подъем».

Судя по кадрам, пес догнал убегавшую от нее девочку, повалил на землю и начал кусать. Ребенка спас таксист, который отогнал животное. После этого собака накинулась на 10-летнего мальчика в соседнем дворе.

Врачи выявили у пострадавших детей рваные раны. Пес прокусил девочке ногу и руку. Школьник получил более серьезные травмы. По словам местных жителей, агрессивное животное было на самовыгуле.

Прокуратура Калуги организовала проверку по материалам, размещенным в интернете, о нападении собаки на двух детей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в полицию поступило сообщение о том, что на Минской улице в районе дома № 36 на двух детей напала бойцовская собака. После оказания медицинской помощи их отпустили домой», - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки специалисты ведомства привлекут владельца собаки к ответственности.

Стая бездомных собак напала на мужчину в одном из дворов Магадана. Он умер в реанимации.

Дети Прокуратура РФ Собаки

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