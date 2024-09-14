Мать и дочь погибли в лифте жилого дома в Дербенте

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Жильцы дома сообщили в экстренные службы о задымлении в подвале. Выяснилось, что произошло замыкание электрощитовой без последующего горения.

Пожарные вытащили из лифта 42-летнюю мать и ее 15-летнюю дочь. Они отравились продуктами горения. Позже стало известно, что они скончались в больнице.

Также спасатели эвакуировали из дома 70 человек, из них 15 детей. Еще сообщалось о 15 спасенных жильцах.

Семейная пара погибла при пожаре в деревне Замостье Ленинградской области. Возгорание произошло после взрыва двух газовых баллонов и самогонного аппарата в частном доме.