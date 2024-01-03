03 января 2024, 19:19

Мать и бабушка выбросили мертвого ребенка на балкон в Москве

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Тело годовалой девочки обнаружили на балконе квартиры жилого дома в Проезде Карамзина в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По словам бабушки ребенка, несколько дней назад девочка захлебнулась во время купания. Тогда родственница младенца вместе с его матерью решили оставить тело на балконе.

Женщина рассказала о произошедшем знакомому, который сразу же обратился в правоохранительные органы.

По данным прокуратуры, 17-летняя мать воспитывает еще одного маленького ребенка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Точную причину и время смерти девочки выяснят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В Свердловской области женщина родила ребенка в бане, а затем пыталась закопать его в сугробе. Новорожденного успел спасти дедушка. Следователи возбудили уголовное дело.

Дети Прокуратура РФ Преступления Москва
03 января 2024, 20:03
Лифт с пятью пассажирами сорвался в Уфе
РИА «Новости»
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Кабина лифта с пассажирами сорвалась вниз в одном из жилых домов на Революционной улице в Уфе. В результате ЧП никто не пострадал, сообщило городское Управление гражданской защиты в Telegram-канале.

Технический сбой в работе лифта произошел в ночью на 2 января в многоквартирном доме. В кабину вошли пять человек, а затем она резко поехала вниз. Один из мужчин попытался самостоятельно выбраться, но лифт заблокировало.

«Пассажиров освободила аварийная бригада, их осмотрели медики. Пострадавших нет», - добавили в управлении.

Следственный комитет по Республике Башкортостан организовал проверку по сообщению о срыве лифта с пятью пассажирами. Обстоятельства аварийной ситуации устанавливаются.

Ранее лифт с пассажиркой сорвался с восьмого этажа в Казани. Пролетев семь пролетов вниз, кабина остановилась между первым и вторым этажами. Сотрудники МЧС вызволили 21-летнюю девушку и передали врачам.

Женщина с ребенком провалились в шахту лифта на юго-западе Москвы в первых числах декабря. После падения они смогли самостоятельно выбраться.

Уфа
03 января 2024, 19:17
Московские врачи нашли мышьяк в организме инженера бетонного завода
РИА «Новости»
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Отравление мышьяком диагностировали врачи московской больницы у обратившегося к ним с жалобами на самочувствие инженера-конструктора бетонного завода Москвы. Пациент рассказал, что плохо ему стало после обеда в кабинете на рабочем месте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, речь идет о 49-летнем мужчине, который пришел к врачу незадолго до Нового года. После быстрого обеда в кабинете он почувствовал резкое ухудшение состояния, сильную тошноту и заметил появление на теле бурых пятен.

Мужчина срочно обратился в больницу, где после проведенных анализов врачи установили диагноз - интоксикация мышьяком. С пациентом провели все необходимые процедуры, чтобы минимизировать угрозу для жизни.

Всю информацию врачи передали полицейским, которые начали проверку. В ходе мероприятий правоохранители намерены выяснить, случайно попал мышьяк в организм пострадавшего, или он стал жертвой намеренного отравления.

Врачи Москва
03 января 2024, 19:03
Четыре человека стали жертвами ДТП под Новосибирском
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Четыре человека погибли в аварии в Новосибирской области. На трассе столкнулись две легковые машины и грузовик, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Днем 3 января 44-летний водитель Toyota Ractis при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным Huinday Tucson. После этого первая иномарка врезалась с грузовой автомобиль Volvo.

«В результате происшествия погибли водитель и две женщины-пассажирки Toyota, на вид 40 и 25 лет (возраст и личности устанавливаются)», - уточнили в сообщении.

Водитель автомобиля Huindai умер в районной больнице, не приходя в сознание. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Накануне пять человек госпитализировали с травмами после ДТП в Новосибирске. Водитель маршрутки не справился с управлением, и она перевернулась.

Ранее сообщалось, что водитель Renault и 28-летняя пассажирка погибли в ДТП под Санкт-Петербургом , а также пострадала восьмилетняя девочка.

МВД РФ ДТП Дороги Водители Полиция
03 января 2024, 19:02
Пенсионерка обвинила первоклассниц из столичной школы в создании ОПГ
РИА «Новости»
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Пенсионерка из Москвы обратилась в полицию из-за одноклассницы своей внучки-первоклассницы. Женщина обвинила ребенка в создании ОПГ, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, правоохранители получили заявление от 64-летней пенсионерки в ночь на 30 декабря.

В нем бабушка первоклассницы из зеленоградской школы сообщила, что три ученицы учебного заведения якобы создали свою ОПГ и занимаются тем, что терроризируют других детей.

Пенсионерка призналась, что долго терпела, но не выдержала после того, как одна из девочек якобы ударила ее внучку по ноге. Разрешить конфликт женщина пыталась с учительницей, но к пониманию стороны прийти не сумели. Из-за этого бабушка решила искать помощи у полицейских.

В дежурной части заявление приняли, теперь разбираться в ситуации придется сотрудникам ПДН, добавил источник Baza.

Дети Школы Полиция Москва

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