Мать и бабушка выбросили мертвого ребенка на балкон в Москве

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По словам бабушки ребенка, несколько дней назад девочка захлебнулась во время купания. Тогда родственница младенца вместе с его матерью решили оставить тело на балконе.

Женщина рассказала о произошедшем знакомому, который сразу же обратился в правоохранительные органы.

По данным прокуратуры, 17-летняя мать воспитывает еще одного маленького ребенка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Точную причину и время смерти девочки выяснят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В Свердловской области женщина родила ребенка в бане, а затем пыталась закопать его в сугробе. Новорожденного успел спасти дедушка. Следователи возбудили уголовное дело.