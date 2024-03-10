10 марта 2024, 20:02

Мать циркачки Влады Морозовой назвала причину смерти дочери

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Мать внезапно скончавшейся 22-летней артистки цирка Влады Морозовой Наталья опровергла информацию в СМИ о том, что ее дочь сгубила анорексия и препараты для похудения. Женщина рассказала «Аргументам и факта», что девушки не стало из-за переутомления.

Мать внезапно скончавшейся 22-летней артистки цирка Влады Морозовой Наталья опровергла информацию в СМИ о том, что ее дочь сгубила анорексия и препараты для похудения. Женщина рассказала «Аргументам и факта» , что девушки не стало из-за переутомления.

«Она была трудоголиком, это ее и сгубило. За несколько дней до выступления я с ней разговаривала, и она сказала: „Мама, я очень сильно устала“. У нее была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце ее не выдержало», - поделилась Наталья.

Она отметила, что все публикации в прессе после смерти дочери, в которых говорится о сильной анорексии и приеме девушкой таблеток для борьбы с весом, не соответствуют действительности.

Женщина пояснила, что Влада с трехлетнего возраста начала заниматься спортом, ее здоровье всегда было в порядке. По словам Натальи, дочь была действительно худенькой, но такова генетически «семейная конституция тела».

Ранее директор цирка Эдгар Запашный сообщил, что Влада Морозова после выступления потеряла сознание за кулисами. Он также уточнил, что артистка умерла в реанимации в первой Градской больнице.

Цирки Болезни
10 марта 2024, 19:28
Крыша козырька магазина рухнула под тяжестью снега в Казани
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В Казани 10 марта обвалилась крыша козырька магазина. Предположительно, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан и показали видео с места ЧП.

В ведомстве уточнили, что обрушение случилось днем в жилом квартале Дербышки Советского района в доме, расположенном на улице Главной.

Представители МЧС предположили, что под завалами могли находиться люди.

Прибывшие на место спасатели и кинологи установили, что крыша козырька пристроенного к зданию магазина обвалилась на площади 75 квадратных метров. Специалисты сейчас разбирают завалы.

На опубликованном ведомством ролике видно - на крыше большое скопление снежных масс. Возможно, это способствовало обрушению.

Ранее в САО Москвы произошло обрушение кровли на парковке. Конструкция упала как минимум на 15 машин.

Обрушения Казань МЧС РФ
10 марта 2024, 18:39
Массовое ДТП случилось в Челябинске
Freepik
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В Челябинске 10 марта случилось массовое ДТП. На место прибыли медики и спасатели, сообщил Ura.ru.

По данным издания, вечером 10 марта на улице Марата столкнулись три иномарки и две отечественные машины: «Лада Калина», «Лада Ларгус», Mercedes, BMW и Hyundai. Очевидцы сообщили журналистам о прибывших на место аварии спасателях и врачах. О пострадавших пока ничего не известно.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее суд арестовал до 6 мая виновника смертельной аварии под Челябинском. ДТП унесло жизни троих взрослых и младенца. Еще три человека, в том числе шестилетний ребенок, попали в больницу.

ДТП Челябинск
10 марта 2024, 18:28
Огнеборцы локализовали пожар в Ленинградской области
РИА «Новости»
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Пожар, распространившийся на тысячу квадратных метров, на Волхонском шоссе в Ленинградской области локализовали. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«В Ленинградской области огнеборцы <…> локализовали пожар», - говорится в заявлении.

Прокуратура Ломоносовского района проводит проверку по факту возгорания. Как отметили в пресс-службе ведомства по области, сотрудники установят причины происшествия и оценят деятельность контролирующих органов.

В ликвидации возгорания, которое произошло в ангаре около 15:00 в районе поселка Новогорелово, задействовали 75 пожарных и 21 единицу техники. Двоих пострадавших госпитализировали. Первоначально на месте работали 40 пожарных и 10 единиц техники, однако впоследствии группу нарастили почти вдвое.

Пожары Ленинградская область Россия
10 марта 2024, 18:07
Росприроднадзор конфискует напавшего на саратовскую девочку льва
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Молодого льва, напавшего на школьницу в Саратове, передадут в благотворительный фонд защиты животных «Дино» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

В ведомстве отметили, что дикое животное находилось в конном клубе «Гармония», и руководители предприятия не смогли объяснить, кто и где купил льва.

«Никаких документов на него также получить не удалось. Росприроднадзор принял решение об изъятии дикого животного», - указали в пресс-службе.

Хищник набросился на 14-летнюю девочку 2 марта, в результате школьница получила травмы рук. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ведомство опубликовало видеозапись со львом в вольере.

Саратов Россия Животные Следственный комитет России

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