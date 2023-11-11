Мать чуть заморозила двухлетнего сына в запертой машине на Колыме

По информации ведомства, поздним вечером на улице Ленина в Магадане к сотрудникам патрульной службы обратился местный житель. Он заметил в запертой заглушенной машине плачущего двухлетнего ребенка. Мальчик находился в автомобиле без верхней одежды, в то время как температура на улице была -20 градусов.

«Сотрудники патрульно-постовой службы среагировали мгновенно. Передав информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в теплой полицейской машине, тот сразу успокоился», - сообщила слова официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спасенного ребенка госпитализировали. Полицейские установили личность его матери. Женщина отказалась объяснять полиции свой поступок. Сейчас по этому делу проводят проверку.

В августе в США бабушка забыла годовалую внучку на заднем сиденье машины и ушла на восемь часов. В результате ребенок погиб.