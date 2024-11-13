13 ноября 2024, 04:44

Мать четверых детей пропала в Пскове

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В Пскове пропала Ольга Воробьева, мать четверых детей. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в поисковом отряде «След».

Женщина ушла из дома 10 ноября в 11:00, с тех пор ее никто не видел. Полиция выяснила, что Ольга купила билет на поезд в Великие Луки, который прибыл в город в 19:10. Родственники сообщили, что женщина оставила телефон дома.

Близкие также рассказали, что Ольга страдает психическим расстройством. У женщины дома остались четверо детей, один из которых инвалид. Ольгу разыскивает полиция и волонтеры поисковых отрядов.

Полицейские нашли пропавшую 24 октября в Кемерове 13-летнюю школьницу. Девочка находилась в квартире у знакомых. О пропаже мать сообщила в полицию только 9 ноября.

Дети Волонтеры Женщины Полиция
13 ноября 2024, 05:13
Мужчина в капюшоне напал на 15-летнюю девочку в метро Петербурга
РИА «Новости»
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Незнакомый мужчина ударил кулаком по голове 15-летнюю девушку на платформе станции метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 17:00 во вторник, 12 ноября, сообщила «Фонтанка».

Школьница вместе с одноклассниками ехала в театр. Неожиданно позади нее появился бородатый мужчина в капюшоне, он стукнул девочку кулаком по голове и убежал. Девушка почувствовала сильную боль и рассказала обо всем матери. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Мать пострадавшей рассказала изданию, что девочка не вступала в конфликт с агрессором. Женщина отметила, что ее дочь - скромная и застенчивая и никогда не нарывается на неприятности.

Ранее шесть больших собак искусали двоих мальчиков на улице в Сочи. Мать одного из пострадавших рассказала, что в больнице заканчивается вакцина, и пострадавшие могут не получить полный курс лечения.

Санкт-Петербург Мужчины Метро Полиция
13 ноября 2024, 00:21
Полиция скрутила мужчину после концерта Чумакова в парке «Остров Мечты»
РИА «Новости»
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В парке развлечений «Остров Мечты» в Москве задержали мужчину, оскорбившего полицейских. Об этом рассказал источник 360.ru.

Инцидент произошел после концерта музыканта Алексея Чумакова, который прошел в концертном зале «Москва», расположенном на территории парка. Очевидцы рассказали, что мужчина оскорбил сотрудников полиции.

«Он стоял, его попросили отойти, а он начал оскорблять их. Его скрутили», - сообщил источник 360.ru.

На юге Москвы 10 ноября полиция задержала водителя , хранившего в салоне автомобиля гранату. Припаркованный автомобиль с боеприпасом в салоне обнаружили около автовокзала «Красногвардейская».

Концерты Мужчины Полиция Парки Москва
13 ноября 2024, 00:14
Силовики сорвали чемпионат по поп-MMA в Подмосковье
Flickr
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Силовики нагрянули в «Live Арену», где должен был состояться чемпионат по поп-ММА промоушена Hype FC. Об этом сообщил Shot.

По словам очевидцев, люди в форме и масках зашли в здание перед началом турнира и увели главу Hype FC Магомеда Носаева. После этого, зрителям объявили о том, что мероприятие не состоится. Саму арену оцепили силовики.

По данным Shot, у задержанного могли быть проблемы с законом. На сам промоушен и его организаторов жаловались общественники из-за пропаганды наркотиков и рекламы казино.

Ранее министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал чеченских спортсменов отказаться от участия в поп-ММА. Он предупредил о принятии «конкретных мер» в отношении тех, кто не внемлет его предупреждению.

Одинцово Задержания Смешанные боевые искусства MMA
12 ноября 2024, 19:49
Угнавший авто каршеринга в Подмосковье восьмиклассник не стоял на учете в ПДН
Телеканал «360»
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Юный угонщик каршерингового авто в Подмосковье ранее не состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил источник 360.ru.

Как стало известно, подросток учится в восьмом классе одной из школ поселка Дрожжино.

Мать школьника отказалась комментировать 360.ru ситуацию, сославшись на то, что ей некогда говорить.

Сотрудники Росгвардии задержали автомобиль каршеринга, за рулем которого находился школьник. Подросток гонял по дворам многоэтажных домов и чудом не угодил в аварию.

В распоряжении 360.ru оказалась запись , на которой видно как подростки пытались на машине оторваться от преследующих их правоохранителей. Прокуратура начала проверку. Предварительно, восьмиклассник мог получить доступ к машине через аккаунт своего отца.

Каршеринг

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