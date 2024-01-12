Мать босого мальчика в Екатеринбурге начали разыскивать. Полиция не оценила воспитание холодом

Представитель УМВД России по Екатеринбургу сообщил, что информацию о случае в Солнечном микрорайоне зарегистрировали в отделе полиции № 12. По этому делу начали проверку.

«Служба ПДН устанавливает участников инцидента», - заявила пресс-служба.

Фотография ребенка в верхней одежде, но без обуви появилась в местном паблике.

Мальчик в носках шел по снегу рядом с матерью и плакал. По словам очевидцев, таким образом женщина решила наказать сына - он слишком долго выгуливал собаку, и у той замерзли лапы.

Другой житель Екатеринбурга пожаловался, что его вместе с пятилетней дочерью выгнали из поезда на мороз из-за отсутствия оригинала паспорта - только копии на портале госуслуг. Мужчина заявил «360», что подаст в суд.