Мать 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем

«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», - подчеркнула женщина.

Юсуфзоду арестовали до 22 мая. Басманный суд Москвы вынес вердикт 1 апреля. Вопрос об аресте рассматривался в закрытом режиме. Известно, что у мужчины не было разрешения на работу в Москве.

Ему предъявили обвинение по статье о теракте. Предполагается, что Юсуфзода мог участвовать в организации стрельбы и пожара в «Крокусе».

Следственный комитет 2 апреля принял коллективное заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев «Крокус Сити Холла» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им может грозить до 10 лет лишения свободы , если выяснится, что одной из причин трагедии стало нарушение пожарной безопасности.