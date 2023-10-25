Массовые задержания прошли в элитном бизнес-клубе в Москве

С чем именно связаны задержания, пока не уточняется.

По данным канала, Club 500 - международный закрытый премиальный бизнес-клуб. Резиденты клуба - компании со средним оборотом бизнеса 2,6 миллиарда рублей в год. А один из основателей клуба - блогер, бизнесмен и автор книг «Трансформатор» Дмитрий Портнягин.

В июле 2023 года Мосгорсуд приговорил основателя Grouр-IB Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима по обвинению в госизмене. Кроме того, суд обязал бизнесмена выплатить 500 тысяч рублей штрафа. Сачкова арестовали в сентябре 2021 года, после чего он находился в СИЗО. В понедельник, 23 октября, первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.