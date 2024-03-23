Массовые сбои в работе Telegram начались после теракта в Crocus City Hall
В работе мессенджера Telegram после теракта в Crocus City Hall произошел массовый сбой. Жалобы пользователей зафиксировал сервис Downdetector.
Люди пожаловались на проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов. Большинство обращений поступило из Москвы, однако сбои наблюдались и в других регионах России.
Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в концертный зал и начали стрелять по зрителям. Число раненых в результате ЧП выросло до 115 человек , среди них - пятеро детей. За амбулаторной помощью обратились свыше 30 раненых, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.