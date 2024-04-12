Массовую эвакуацию жителей начали в Оренбурге
Сирены сработали в Оренбурге после резкого подъема воды в реке Урал. Мэр города Сергей Салмин призвал жителей не игнорировать сигнал и объявил о массовой эвакуации. Паводковую ситуацию он назвал очень опасной
Градоначальник подчеркнул, что вода в Урале поднялась на сорок сантиметров и достигла показателя в 1143 сантиметра.
«В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», - объявил Салмин.
Он подчеркнул, что в зону подтопления попадают дома жилого комплекса «Гранд-Парк» поселки имени Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайон, улицы Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.
«Срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома», - потребовал от жителей Салмин.