Массовую эвакуацию жителей начали в Оренбурге

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Трехлетняя девочка пострадала из-за упавшей на нее части памятника в Реже в Свердловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Вечером 5 апреля ребенок находился в центре города с законным представителем. Девочка подошла к памятнику Режевским умельцам - основателям завода. В этот момент на нее рухнула плита с названием монумента, весящая около 40 килограммов.

«В результате у ребенка диагностирован перелом руки», - указали в ведомстве.

После случившегося Режевская городская прокуратура начала доследственную проверку. Сотрудники ведомства выяснят, кто из должностных лиц отвечает за содержание памятника.

Ранее другая девочка из Свердловской области пострадала из-за удара током. Ребенок получил электрический разряд, нажав на кнопку в лифте многоквартирного дома. После происшествия Следственный комитет организовал проверку.