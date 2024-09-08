08 сентября 2024, 00:47

Массовую драку из-за девушки устроили в Краснодарском крае

Freepik
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Массовая драка началась у дома культуры в Краснодарском крае. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МВД.

ЧП случилось в Северском районе у дома культуры в поселке Афипский. По данным сайта kp.ru , конфликт начался из-за девушки. Двое парней не поделили даму, и на помощь пришли их товарищи. В итоге произошла массовая драка, никто серьезно пострадал «По указанному адресу оперативно прибыли наряды полиции. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщило МВД.

Ранее массовая драка случилась в Москве. Из-за произошедшего пострадали несколько человек, среди них оказались подростки.

Драки Дагестан Полиция Краснодарский край
07 сентября 2024, 20:30
«Такое бывает». Заслуженный пилот — о ситуации с посадкой борта на недостроенную полосу
РИА «Новости»
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Ситуация, когда пилоты при посадке самолета путают полосу, не является редкой, главное вовремя заметить ошибку и уйти на второй круг. Об этом 360.ru сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Ранее в субботу самолет Utair едва не сел на недостроенную полосу в Чечне. В последний момент экипаж заметил ошибку и успел уйти на второй круг, не коснувшись земли. Со второй попытки посадка состоялась штатно, из пассажиров никто не пострадал. Чуть позже пресс-служба авиаперевозчика опровергла сообщения. В Utair уточнили, что на распространенных в Сети кадрах - июньский случай, экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.

«Тогда посадка также прошла в штатном режиме», - добавили представители авиаперевозчика.

«На недостроенные полосы самолеты приземлялись и не раз, ничего необычного тут нет. Например, есть город Ташкент, там есть аэропорт, а в пяти-шести километрах - полоса от завода. Так вот, каждый год два-три борта заходят на заводскую полосу. То же самое в Санкт-Петеребурге, где есть дорога рядом с полосой. Раз в три года кто-то туда пытается сесть», - сказал Сытник.

Заслуженный пилот России добавил, что новую полосу зачастую строят рядом с рабочей полосой.

«Обычное явление, пассажиры поняли, что зашли на не ту полосу? Нет. Да, командира теперь пожурят в авиакомпании. Это обыкновенная ошибка, от них никто не застрахован. Это не катастрофа, трагедии делать не нужно. А почему не видел диспетчер - большой вопрос, они обычно наблюдают», - резюмировал он.

В конце августа легкомоторный самолет А-22 совершил аварийную посадку на частную территорию в Красноярском крае.

Самолеты
07 сентября 2024, 19:43
Семь часов под капельницей. В свердловском детском лагере произошла вспышка пневмонии
Pxhere
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Несколько детей заболели в лагере в Свердловской области — у них начался кашель и поднялась температура, рассказала 360.ru мама одного ребенка. По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора связались с родителями, чтобы узнать подробности случившегося.

Дети отдыхали в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском.

«Дочь лежит [в больнице] со вторника, у нее подтвержденная пневмония. Чувствует себя лучше, по крайней мере, температура спала. Сына госпитализировали сегодня, он восемь дней с температурой, по рентгену пока ставили бронхит (во вторник), но сейчас уже не понятно. Рентген сделают только в понедельник. Сегодня под капельницей лежал семь часов», - поделилась женщина.

По словам матери, сын еще одной свердловчанки был в отряде с ее дочерью, мальчика тоже госпитализировали.

«И еще один ребенок у нее дома пока, но тоже из лагеря приехал и тоже болеет, диагноз еще не подтвердился», - добавила собеседница 360.ru.

Она рассказала, что написала в чат родителей девятого отряда, спросила, не болеют ли их дети.

«Начали писать родители, кто дома болеет, кто в отпуске болеет. И воспитатель сразу удалила нас всех из чата», - пожаловалась женщина.

Пресс-служба губернатора Свердловской области сообщила 360.ru, что речь идет о частном лагере, который не имеет отношения к системе Минобразования.

По данным Telegram-канала Shot , в больницу попали 15 детей с температурой под 40 и страшным кашлем.

Вспышка кишечной инфекции произошла ранее в Баксане. Там госпитализировали около 70 человек.

Дети Больницы Роспотребнадзор Свердловская область Детские лагеря
07 сентября 2024, 14:26
Уголовное дело возбудили в Одинцове из-за смертельного пожара на парковке
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В Одинцове возбудили уголовное дело по факту пожара на парковке, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

На место происшествия направили группу опытных следователей и криминалистов, которые осмотрят сгоревшую парковку. Специалисты установят все обстоятельства и причины случившегося.

По данным СК, огонь охватил помещение при ремонтных работах. Количество жертв и пострадавших уточняется.

В МЧС Подмосковья сообщили минимум о двух погибших при пожаре. Огонь локализовали на площади 713 «квадратов». Открытое горение ликвидировали.

Уголовное дело Пожары
07 сентября 2024, 13:36
Два человека погибли на крупном пожаре в Одинцове
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В результате крупного пожара на территории наземной многоярусной парковки в дачном поселке Лесной Городок Одинцовского округа погибли как минимум два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

После получения сообщения о ЧП пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли на место и установили, что в наземном паркинге происходит конструктивных элементов парковки и горение легковых автомобилей.

Пожар удалось локализовать на площади 713 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение, более подробная информация о ЧП выясняется.

«К сожалению, два человека погибли. На месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава», - добавили в МЧС.

Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места происшествия. На видео можно заметить, как в небо поднялся густой черный смог.

Одинцово Пожары МЧС РФ

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