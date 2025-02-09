Массовое убийство и огнестрел. История с собаками под Красноярском получила жестокое продолжение

Неизвестные отловщики опять устроили массовое уничтожение собак в Красноярском крае. Как рассказали общественники из движения «ДогСпас» на своей официальной странице «Вконтакте» , убийцы бездомных животных использовали огнестрельное оружие.

О происшествии стало известно от жителей поселка Березовка. Они отметили, что группа отловщиков вышла охотиться за собаками ночью. Активисты уверяют, что для убийства безнадзорных животных использовалось огнестрельное оружие.

Очевидцы происшествия упомянули и о звуках, похожих на хлопки мощных петард. На месте гибели собак нашли «огромные лужи крови». В «Догспасе» заявили, что случай «не первый», но расследованием никто не занимается.

«Безнаказанность порождает вседозволенность. Случай вопиющий, такого давно не было. <… > перешли к массовому убийству. Почему нет, если есть косвенные призывы к уничтожению собак?», - добавили активисты.

Команды отловщиков собак действуют, по информации общественников, и в Красноярске. Активисты считают, что работа с безнадзорными животными руководством города ведется безграмотно.