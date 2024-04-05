Массовое отравление школьников произошло в Петропавловске-Камчатском

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Медицинская помощь, по данным на 14:30 (05:30 по московскому времени) потребовалась 23 пострадавшим. Все отравившиеся - учащиеся школы. Началась проверка. Специалисты взяли пробы продуктов, которыми кормили детей, назначили анализы самим школьникам и персоналу, сделали смывы в пищеблоке.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания в образовательном учреждении», - сообщила пресс-служба.

Вспышка кишечной инфекции произошла в феврале в интернате имени А. Н. Колмогорова в Москве. Дети жаловались на тошноту, высокую температуру, проблемы с пищеварением. Столовую закрывали на время проверки.