Массовое отравление шаурмой произошло в Благовещенске

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Роспотребнадзор приостановил работу нескольких заведений быстрого питания - летнего кафе Городского парка культуры и отдыха, «Шаурма № 1» и «Шаурма 5 звезд».

Глава СК Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области Станиславу Белянскому доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

«В заведениях отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество пищевой продукции. Нет канализации, отсутствует горячая вода, не соблюдается температурный режим хранения полуфабрикатов для приготовления шаурмы. Мытье разделочного инвентаря и посуды проводится без использования средств дезинфекции», - отметили в ведомстве.

Деятельность точек питания приостановили на 90 суток, проводятся дополнительные проверки.

Ранее число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы выросло до 24 человек. Хозяина заведения отправили под домашний арест.