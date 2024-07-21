21 июля 2024, 13:19

Массовое отравление шаурмой произошло в Благовещенске

РИА «Новости»
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Минимум 11 человек обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции после отравления шаурмой. Следственный комитет России взял расследование обстоятельств ЧП под свой контроль, сообщил сайт kp.ru.

Роспотребнадзор приостановил работу нескольких заведений быстрого питания - летнего кафе Городского парка культуры и отдыха, «Шаурма № 1» и «Шаурма 5 звезд».

Глава СК Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области Станиславу Белянскому доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

«В заведениях отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество пищевой продукции. Нет канализации, отсутствует горячая вода, не соблюдается температурный режим хранения полуфабрикатов для приготовления шаурмы. Мытье разделочного инвентаря и посуды проводится без использования средств дезинфекции», - отметили в ведомстве.

Деятельность точек питания приостановили на 90 суток, проводятся дополнительные проверки.

Ранее число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы выросло до 24 человек. Хозяина заведения отправили под домашний арест.

Еда Следственный комитет России
21 июля 2024, 08:18
Две девушки пострадали в пьяном ДТП-перевертыше в Москве
Телеканал «360»
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Белая легковушка попала в ДТП и перевернулась рано утром на Снежной улице в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что машина получила сильные повреждения. Источник 360.ru уточнил, что авария произошла около 05:30. В результате пострадали две девушки, которые находились в салоне автомобиля. Обеих увезли в больницу.

Водителя, по его информации, задержали. По предварительным данным, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП Москва
21 июля 2024, 04:32
В Анапе частично восстановили нарушенное из-за жары энергоснабжение
Freepik
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В курортной Анапе частично восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за жаркой погоды и аномальных нагрузок на энергосети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию от представителей мэрии города.

«Заменено оборудование. Электроэнергия восстановлена», - сообщили в городской администрации.

До этого появилась информация, что около 17 тысяч жителей Анапы остались без света. К субботе число пострадавших сократилось до 10 тысяч.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что оставшимся без водоснабжения и электроэнергии горожанам будут подвозить питьевую и техническую воду до тех пор, пока не завершатся ремонтно-восстановительные работы. Так он отреагировал на жалобы бастующих людей.

Несколько дней назад замглавы Минэнерго Евгений Грабчак предупредил, что на фоне рекордно высоких температур на юге России сохраняются риски введения ограничений на подачу электроэнергии. В Ялте, Севастополе, Геленджике и Пятигорске пропадал свет из-за аварий.

Электричество Краснодарский край Жара
21 июля 2024, 01:53
Военный утонул во время заплыва в озере в Ленобласти
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Военнослужащий утонул в озере Малые Толони в Лужском районе Ленинградской области. О гибели 50-летнего контрактника сообщил начальник штаба воинской части, где служил мужчина, написала «Фонтанка».

«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти», - отметили в сообщении.

По данным издания, контрактник был из Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал на заводе. Другие подробности не приводились.

Ранее российские военные возвращались из зоны специальной военной операции в Чувашию на автомобиле.

Машина с бойцами СВО утонула в Воронежской области. В ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили тела двух погибших.

В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед. Жертвой ЧП стала женщина-пассажир.

Ленинградская область Военные Мужчины
21 июля 2024, 00:56
Дипломаты проверят данные об отравлении россиян газом в Турции
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Генконсульство России в Анталье проведет проверку данных об отравлении сограждан в отеле в Турции. Об этом РИА «Новости» рассказали в диппредставительстве.

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Вопрос держится на повестке», - уточнили в сообщении.

Ранее несколько Telegram-каналов написали об отравлении россиян неизвестным газом. Это произошло в пятизвездочном отеле Sealight Resort в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали и поставили капельницы.

По данным РБК , российские туристы отравились газом в отеле из-за сломавшегося бойлера. Пятерых россиян доставили в больницу.

Один из туристов в комментарии 360.ru уточнил, что с пострадавшими общалась местная полиция. Сейчас их уже выписали. После этого россиянам предоставили другие номера.

Турция Отели Россия Полиция

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