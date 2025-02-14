14 февраля 2025, 11:00

Массовое отравление произошло в московском хостеле

РИА «Новости»
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Порядка 50 постояльцев московского хостела «Гостиница Рбк сервис» отравились некачественной едой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, все пострадавшие съели готовую пищу от одного поставщика. Госпитализировали пятерых, эта цифра может возрасти.

Среди пострадавших рабочие стройки жилого комплекса «Обручева 30». Накануне их накормили курицей и супом, а в хостеле всем стало плохо, начались понос и рвота.

На месте ЧП работают десятки машин скорой помощи. Рабочие - граждане Узбекистана и Таджикистана. Еду строителям поставила компания ООО «Енидем».

Ранее стало известно, что ртуть в пирогах из московской пекарни, которыми отравились двое человек, там оказалась неслучайно. На почве ревности мужчина решил убить соперника и добавил в хлебобулочную продукцию ртуть из градусников. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

Еда Москва
14 февраля 2025, 08:23
Подозреваемого в избиении комментатора Скворцова задержали в Новосибирске
РИА «Новости»
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Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Причастного к случившемуся установили при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину доставили в отдел полиции № 1. Правоохранители опрашивают подозреваемого.

Комментатор Дмитрий Губерниев в воскресенье сообщил, что его коллега Скворцов находится в реанимационном отделении одной из больниц Новосибирска.

Позднее стало известно, что Скворцова избили во время случайного конфликта с агрессивной компанией в одном из новосибирских ресторанов. По факту случившегося возбудили дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Жена комментатора сообщала, что медики подтвердили черепно-мозговую травму у мужа.

МВД РФ Избиения
14 февраля 2025, 07:56
Два автомобиля попали в аварию на Алтуфьевском шоссе
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Утром 14 февраля ДТП с участием двух автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве. На месте работают оперативные службы города, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии затруднено. Водителей попросили заблаговременно выбирать пути объезда.

Днем ранее три человека погибли в аварии двух легковушек на трассе в Подмосковье.

ДТП Машины
14 февраля 2025, 07:18
Четыре человека пострадали в аварии с 2 автобусами и 3 легковушками в Омске
РИА «Новости»
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Два автобуса и три легковушки столкнулись в Омске, четыре пассажира пострадали. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта мэрии города.

«Автобус, следующий по маршруту № 72, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом, следующим по маршруту № 78. При столкновении также пострадали три легковых автомобиля», - процитировал сообщение пресс-службы ТАСС.

Авария случилась в центре города, на Комсомольском мосту. На место ЧП вызвали сотрудников экстренных служб. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам автобуса № 78 и одному из автобуса № 72. Прокуратура начала проверку.

В региональном УМВД сообщили журналистам, что передняя дверь одного из автобусов была заблокирована после ДТП, спасатели помогли водителю выбраться. На месте происшествия возникла пробка.

Ранее авария с участием автобуса случилась в Петроградском районе Петербурга. Общественный транспорт врезался в здание.

Спасатели ДТП Пробки Автобусы Водители
14 февраля 2025, 07:11
Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Утром 14 февраля в административном здании на северо-востоке Москвы случился пожар. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на проспекте Мира. По предварительным данным, возгорание зафиксировали в помещении на втором этаже здания.

Площадь распространения огня пока неизвестна, данные о пострадавших не поступали. Подробная информация уточняется.

Ранее огонь охватил четыре бытовки на Молодогвардейской улице в Москве.

Пожары Москва

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