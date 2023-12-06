Массовое отравление произошло на стройке главного аэропорта Камчатки

«По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», - уточнили в надзорном ведомстве.

Городская прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Там сообщили о планах оценить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания строителей, а также условия их проживания.

Ранее массовое отравление 16 школьников возрастом от семи до 10 лет произошло в селе Калинино Кировской области. Работу школьной столовой приостановили, детей госпитализировали, региональный СК начал доследственную проверку. По предварительной версии, при приготовлении обеда нарушили технологию. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, чтобы сделать анализы и выяснить причину отравления.