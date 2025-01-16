Массовое отравление постояльцев произошло в санатории Минусинска

Клиентка санатория Людмила заявила, что врачи посоветовали всем пить больше воды и вызывать рвоту, чтобы облегчить свое состояние.

В краевой прокуратуре уточнили, что в больницу доставили пять постояльцев санатория, а общее число пожаловавшихся на отравление людей составило 32.

«Все пострадавшие питались в местной столовой», - добавили в ведомстве.

В пресс-службе краевого СК заявили, что возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В ведомстве добавили, что все пострадавшие - пожилые люди.

На минувшей неделе не менее 80 жителей Перми отравились продукцией местной пекарни. Региональные следователи завели уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В его рамках криминалисты задержали владельца торговой точки и исполнительного директора сети пекарен.