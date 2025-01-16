16 января 2025, 20:18

Массовое отравление постояльцев произошло в санатории Минусинска

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Постояльцы лечебного санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края пожаловались на массовое отравление. Издание NGS24.Ru со ссылкой на очевидцев сообщило, что бригады скорой помощи увезли в больницу несколько человек.

Клиентка санатория Людмила заявила, что врачи посоветовали всем пить больше воды и вызывать рвоту, чтобы облегчить свое состояние.

В краевой прокуратуре уточнили, что в больницу доставили пять постояльцев санатория, а общее число пожаловавшихся на отравление людей составило 32.

«Все пострадавшие питались в местной столовой», - добавили в ведомстве.

В пресс-службе краевого СК заявили, что возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В ведомстве добавили, что все пострадавшие - пожилые люди.

На минувшей неделе не менее 80 жителей Перми отравились продукцией местной пекарни. Региональные следователи завели уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В его рамках криминалисты задержали владельца торговой точки и исполнительного директора сети пекарен.

Еда Уголовное дело Прокуратура РФ Больницы Скорая помощь Врачи Следственный комитет России Красноярский край
16 января 2025, 13:57
В Москве задержали дебошира, угрожавшего ножом сотрудникам магазина
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который устроил дебош в магазине. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Экипаж патрулировал район, когда получил сигнал тревоги из сетевого магазина на Саянской улице. Прибыв по адресу, стражи порядка узнали, что некий мужчина, будучи пьяным, разбил бутылку алкоголя, отказался ее оплатить и потребовал продать ему другую.

Получив отказ от работников магазина, он ушел, но через некоторое время вернулся с кухонным ножом и начал угрожать продавцам.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Сам хулиган заявил, что просто пришел в магазин за пивом, «а все остальное - ложь и провокация».

Ранее другого дебошира поймали в столичном хостеле. Сотрудники заведения рассказали, что мужчина напился под предлогом того, что у него праздник, устроил скандал и начал крушить мебель.

Скандалы Алкоголь Росгвардия Магазины Мужчины
16 января 2025, 12:22
Смольный подал в суд на сына Дмитрия Нагиева
РИА «Новости»
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Правительство Санкт-Петербурга подало в суд на Кирилла Нагиева — сына известного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на картотеку городских судов.

Правительство Санкт-Петербурга подало в суд на Кирилла Нагиева - сына известного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на картотеку городских судов.

Истцом по делу выступит Комитет имущественных отношений города, а основой для иска послужил договор аренды. Первое заседание назначили на 13 февраля. Других подробностей дела не приводится.

Ранее журналисты издания «Абзац» выяснили, что за четырехчасовое выступление Нагиев-старший хочет гонорар в 95 тысяч евро. При этом за сценарий мероприятия отвечают его организаторы, в противном случае придется доплатить еще 200 тысяч рублей. Кроме того, Нагиев требует в райдере обед и напитки - кофе, виски и сок имбиря, - а также люксовый автомобиль с водителем.

Санкт-Петербург Суд Актеры
16 января 2025, 11:46
Пятнистая змея приползла в гостиницу в Москве
РИА «Новости»
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Для постояльцев и сотрудников гостиницы «Восход» в Москве утро 16 января оказалось не очень добрым — в одном из помещений нашли пятнистую змею. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Длину рептилии оценили в 50-60 сантиметров. Напасть на людей она не пыталась, пострадавших нет.

«У меня выехали гости. Я номер осмотрела, оставили ли мусор или что… Открыла, смотрю, ведро подняла - а там змея лежит», - рассказала 360.ru менеджер гостиницы.

Женщина подумала, что постояльцы решили подшутить над ней и оставили муляж в честь Года змеи, но затем заметила, что животное шевелится.

По ее мнению, рептилия забралась в здание по канализационной трубе. Сейчас спасатели уже увезли змею. Ядовитая она или нет, еще предстоит выяснить.

Ранее жительница Москвы нашла желтую змею у себя на кухне и обратилась за помощью к спасателям. Предположительно, это был полоз, который попал в квартиру от соседей.

Москва Змеи
15 января 2025, 21:49
Растерзавшего рыбака в Приморье тигра застрелили
Freepik
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Тигра, напавшего на рыбака в Приморском крае, поймали с помощью ловушки и застрелили. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Агрессивное животное ликвидировали сотрудники охотнадзора в Дальнереченском районе. Для поимки зверя они использовали ловушки, которые расставили по пути его возможного следования. В ведомстве добавили, что причины поведения амурского тигра установят после ряда экспертиз.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил увеличить количество инспекторов охотнадзора. Также в регионе усилят работу по подкормке копытных в охраняемых зонах, чтобы восстановить кормовую базу хищников.

Тигр напал на человека 13 января на льду реки Малиновки. Житель села Зимники пропал, когда ушел на ночную рыбалку. Сын пошел искать отца и обнаружил мертвое тело.

Тигр при этом охранял его как свою добычу.

Приморье Животные Реки

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