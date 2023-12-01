Массовое ДТП случилось на въезде в Магадан из-за метели и гололеда

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

В сводке МВД говорится лишь о двух автомобилях - участниках ДТП: Toyota и Honda. Отмечается, что 38-летний водитель Honda ехал со стороны поселка Сокол в сторону Магадана, превысил скорость на опасном повороте на 2015-м километре автодороги «Колыма» и не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Corolla Axio с 30-летней женщиной за рулем. От удара Honda отбросило на дорожное ограждение. О состоянии водителя этого автомобиля данных нет.

По информации РИА «Новости», изначально столкнулись две машины, еще две не смогли затормозить и вылетели в кювет.

«Еду, смотрю: две машины стоят разбитые. Думаю, надо остановиться, помочь людям. И оказался в кювете. Останавливался, и меня утащило туда», - рассказал журналистам житель Магадана Сергей Дергун.

Пассажир одного из попавших в аварию автомобилей добавил, что водитель Honda «дал газу, чтобы вырулить из заноса», но ничего не вышло, и отметил, что у пострадавшей сотрясение мозга.