Массовое ДТП с участием восьми машин произошло на Ленинградском шоссе

В Санкт-Петербурге задержали водителя Skoda, после аварии с которым автомобиль Mercedes упал в Обводный канал. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В публикации отметили, что за секунды до аварии задержанный не уступил дорогу, его Skoda сбила черную иномарку.

После аварии Mercedes протаранил решетку ограждения набережной Обводного канала и упал в ледяную воду крышей вниз. В машине находились 37-летняя женщина и ее 14-летняя дочь, обе погибли от полученных травм.

За рулем Skoda был 37-летний местный житель, его арестовали. Следователи по факту ЧП завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Авария произошла накануне днем. Очевидцы рассказали 360.ru, что прохожие бросились помогать находившимся в салоне машины людям и самостоятельно вытащили одну из пострадавших.