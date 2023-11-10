Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в Троицке

«Чудом выжила». Уфимские спасатели сняли с дерева запутавшуюся в медицинской леске ворону

В Уфе сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве, запутавшись крылом в тонкой медицинской леске. Птица чудом выжила, отделавшись легкими повреждениями мягких тканей, рассказал «360» руководитель центра Дмитрий Стрельников.

«Четверо суток птица находилась на высоте пятого и шестого этажей между деревьями. Она запуталась левым крылом в леске. Люди думали, что ворона мертва, поэтому никто не оказал ей помощь», - пояснил он.

Местные дворники обратили внимание, что птица подает признаки жизни, и попытались спасти ее своими силами. Однако поняли, что не могут добраться до вороны из-за большой высоты.

«Дворники разместили пост в соцсетях. А потом об этой истории узнали мы (центр „Пин и Пуф“ - прим. ред.), выехали на место и предупредили местные службы спасения, что можем использовать оружие. На такую высоту самостоятельно провод перекинуть просто невозможно. Спасатели были уверены, что для этого придется использовать пневматическое оружие», - объяснил руководитель центра реабилитации.

Позже выяснилось, что высота позволяет оказаться от использования техники. Тогда спасатели накинули веревку с грузом, чтобы оборвать ветку.

«Мы аккуратно подтянули ветку до земли, зацепились за нее и освободили птицу. Оказалось, что ворона запуталась в тонкой веревочке, которая напоминала медицинский шовный материал - очень прочный и тянущийся», - сообщил Стрельников.

Стрельников подчеркнул, что данная ситуация оказалась исключительной. Обычно, когда спасатели выезжают на подобные вызовы, понимают, что в ближайшее время птица скончается из-за обезвоживания и травм.

Сейчас вороне ничто не угрожает. Врачи прописали ей комплекс обезболивающих препаратов.

«Птица не истощенная, на удивление. Ее перевезут в центр реабилитации. Там она будет под надзором несколько дней. По результатам повторного обследования примут решение о дальнейшей судьбе вороны. Возможно, будем искать для нее добрые руки», - заключил собеседник «360».

Ранее неравнодушные жители Сергиева Посада спасли заблудившуюся сову. Прохожие заметили птицу на земле и предположили, что та нуждается в медицинской помощи. На место вызвали спасателей.

Птицу осмотрели на месте и срезали оставшиеся веревки. Потом ее доставили к ветеринарам, которые провели точную диагностику состояния.

Птицу осмотрели на месте и срезали оставшиеся веревки. Потом ее доставили к ветеринарам, которые провели точную диагностику состояния.

«Выяснили, что травм и переломов нет. Однако существует риск тромбоза в местах, которые были перетянуты веревкой. Остается только наблюдать. Ничего серьезного, есть лишь незначительные повреждения мягких тканей», - заверил собеседник «360».

Он подчеркнул, что данная ситуация оказалась исключительной. Обычно, когда спасатели выезжают на подобные вызовы, понимают, что в ближайшее время птица скончается из-за обезвоживания и травм.

Сейчас вороне ничего не угрожает. Врачи прописали ей комплекс обезболивающих препаратов.

«Птица не истощенная, на удивление. Ее перевезут в центр реабилитации. Там она будет под надзором несколько дней. По результатам повторного обследования примут решение о дальнейшей судьбе вороны. Возможно, будем искать для нее добрые руки», - заключил Стрельников.

Ранее неравнодушные жители Сергиева Посада спасли заблудившуюся сову. Прохожие заметили птицу на земле и предположили, что та нуждается в медицинской помощи. На место вызвали спасателей.