10 ноября 2023, 19:23

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в Троицке

РИА «Новости»
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Массовое ДТП с участием автобуса и четырех легковых машин произошло в Троицке на Калужском шоссе в направлении Подмосковья. Об аварии сообщил источник «360».

Источник также уточнил, что в одном из автомобилей было возгорание, которое потушили до прибытия экстренных служб. По предварительной информации, есть один пострадавший. Информации о разливе топлива не поступало.

На место происшествия оперативно приехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

UPD: позже источник отметил, что легковых автомобиля было три. Обошлось без пострадавших.

Ранее два автомобиля попали в ДТП в Мытищах. Есть пострадавшие.

ДТП Москва 2023
10 ноября 2023, 20:02
Военком Краснотурьинска покончил с собой на Урале
РИА «Новости»
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Военкома Краснотурьинска обнаружили мертвым в его доме, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах Свердловской области. По информации собеседника агентства, причиной смерти мог стать суицид.

Погибшего звали Сергей Чекасин. Ему было 59 лет. Пост военкома Краснотурьинска он занял в 2008 году.

В городском военкомате Ura.ru подтвердили, что Чекасин скончался. В его доме продолжают работать следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.

По предварительной версии, военком покончил с собой, указал источник агентства. При этом другой собеседник Ura.ru указал, что военком долго болел. В региональном СУ СК России комментировать случившееся не стали.

Несколькими днями ранее в смертельном ДТП в Свердловской области погиб спикер городской думы Североуральска Виктор Ильин. Авария произошла на трассе Серов - Североуральск - Ивдель.

Урал
10 ноября 2023, 19:25
«Чудом выжила». Уфимские спасатели сняли с дерева запутавшуюся в медицинской леске ворону
pxhere.com
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В Уфе сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве, запутавшись крылом в тонкой медицинской леске. Птица чудом выжила, отделавшись легкими повреждениями мягких тканей, рассказал «360» руководитель центра Дмитрий Стрельников.

«Четверо суток птица находилась на высоте пятого и шестого этажей между деревьями. Она запуталась левым крылом в леске. Люди думали, что ворона мертва, поэтому никто не оказал ей помощь», - пояснил он.

Местные дворники обратили внимание, что птица подает признаки жизни, и попытались спасти ее своими силами. Однако поняли, что не могут добраться до вороны из-за большой высоты.

«Дворники разместили пост в соцсетях. А потом об этой истории узнали мы (центр „Пин и Пуф“ - прим. ред.), выехали на место и предупредили местные службы спасения, что можем использовать оружие. На такую высоту самостоятельно провод перекинуть просто невозможно. Спасатели были уверены, что для этого придется использовать пневматическое оружие», - объяснил руководитель центра реабилитации.

Позже выяснилось, что высота позволяет оказаться от использования техники. Тогда спасатели накинули веревку с грузом, чтобы оборвать ветку.

«Мы аккуратно подтянули ветку до земли, зацепились за нее и освободили птицу. Оказалось, что ворона запуталась в тонкой веревочке, которая напоминала медицинский шовный материал - очень прочный и тянущийся», - сообщил Стрельников.

Стрельников подчеркнул, что данная ситуация оказалась исключительной. Обычно, когда спасатели выезжают на подобные вызовы, понимают, что в ближайшее время птица скончается из-за обезвоживания и травм.

Сейчас вороне ничто не угрожает. Врачи прописали ей комплекс обезболивающих препаратов.

«Птица не истощенная, на удивление. Ее перевезут в центр реабилитации. Там она будет под надзором несколько дней. По результатам повторного обследования примут решение о дальнейшей судьбе вороны. Возможно, будем искать для нее добрые руки», - заключил собеседник «360».

Ранее неравнодушные жители Сергиева Посада спасли заблудившуюся сову. Прохожие заметили птицу на земле и предположили, что та нуждается в медицинской помощи. На место вызвали спасателей.

Птицу осмотрели на месте и срезали оставшиеся веревки. Потом ее доставили к ветеринарам, которые провели точную диагностику состояния.

Птицу осмотрели на месте и срезали оставшиеся веревки. Потом ее доставили к ветеринарам, которые провели точную диагностику состояния.

«Выяснили, что травм и переломов нет. Однако существует риск тромбоза в местах, которые были перетянуты веревкой. Остается только наблюдать. Ничего серьезного, есть лишь незначительные повреждения мягких тканей», - заверил собеседник «360».

Он подчеркнул, что данная ситуация оказалась исключительной. Обычно, когда спасатели выезжают на подобные вызовы, понимают, что в ближайшее время птица скончается из-за обезвоживания и травм.

Сейчас вороне ничего не угрожает. Врачи прописали ей комплекс обезболивающих препаратов.

«Птица не истощенная, на удивление. Ее перевезут в центр реабилитации. Там она будет под надзором несколько дней. По результатам повторного обследования примут решение о дальнейшей судьбе вороны. Возможно, будем искать для нее добрые руки», - заключил Стрельников.

Ранее неравнодушные жители Сергиева Посада спасли заблудившуюся сову. Прохожие заметили птицу на земле и предположили, что та нуждается в медицинской помощи. На место вызвали спасателей.

Спасатели Уфа Птицы
10 ноября 2023, 18:42
Российскую учительницу задержали по подозрению в совращении детей
РИА «Новости»
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Материалы порнографического характера с участием детей нашли следователи Ленинградской области в комнате общежития, где живет учительница школы города Волхов Ленинградской области. Как сообщила «Фонтанка», первым пострадавшим от педагога стал ее несовершеннолетний сын, которого та начала склонять к близости, когда мальчику было шесть лет.

По предварительным данным, женщина часто раздевалась в присутствии сына, трогала и целовала ребенка в неположенных местах.

Издание 47News со ссылкой на материалы уголовного дела уточнило, что женщина проявляла чрезмерные чувства к сыну и другим детям с января 2018 по октябрь 2019 года. Все свои действия учительница снимала на видео и делала фотографии.

Журналисты подчеркнули, что флешку с кадрами обнаружил бывший супруг педагога, который отнес их в полицию. По данным издания, в семье также есть старший ребенок. Учительницу задержали.

Сейчас материалы изучают криминалисты для определения состава преступления об изготовлении и распространении порнографии. Следователи подали ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Заседание пройдет 11 ноября.

Знакомые с задержанной учительницей заявили, что не поверили сообщениям СМИ.

«Я знаю ее очень давно и не могу сказать ничего плохого. Это порядочный человек», - заявила одна из собеседниц.

Осведомленный источник «360» не исключил, что учительницу опорочил бывший муж, с которым она не могла поделить детей.

Областной главк Следственного комитета пока никак не подтвердил публикации изданий.

Материалы порнографического характера с участием детей нашли следователи Ленинградской области в комнате общежития, где живет учительница школы города Волхов Ленинградской области. Как сообщила «Фонтанка» , первым пострадавшим от педагога стал ее несовершеннолетний сын, которого та начала склонять к близости, когда мальчику было шесть лет.

Дети Ленинградская область Педофилы Учителя
10 ноября 2023, 16:13
Омбудсмен Подмосковья взяла на контроль ситуацию с дракой в Деденевской школе
РИА «Новости»
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Переросший в драку конфликт между учительницей и матерью шестиклассницы в Деденевской школе имени Крупской в Дмитровском городском округе раскритиковала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она заявила, что подобное поведение в стенах учебного заведения недопустимо.

Фаевская подчеркнула, что взяла ситуацию с разбирательством и достоверно оценкой происходящего под личный контроль.

«События, произошедшие в Деденевской школе Дмитровского городского округа, неприемлемы. Срывать учебный процесс, использовать оскорбления и рукоприкладство - недопустимо ни в каких случаях», - заявила детский омбудсмен Подмосковья.

Принимавшая участие в драке мать шестиклассницы заявила «360», что встала на защиту дочери, потому что учитель не первый год допускает оскорбления в ее адрес. По словам женщины, она уже обращалась к директору, с просьбой урезонить вспыльчивого педагога, но ничего не изменилось.

Последней каплей стала жалоба девочки на то, что учительница не выпускала ее из класса, оскорбляла и бросила тряпку для доски ей в лицо. На следующий день мать ребенка приехала в школу, чтобы поговорить с учительницей в присутствии директора, которого не оказалось на месте.

По словам матери школьницы, первой драку начала педагог, которая сначала перешла на «ты» в ответ на просьбу дождаться руководителя учебного заведения, а потом набросилась.

Полиция и прокуратура начали проверки, а глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный пообещал, что к виновным применят самые жесткие меры.

Драки Школы Дмитров

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