Массовое ДТП с пожарной машиной произошло на юго-востоке Москвы

Авария произошла вечером около 20 часов недалеко от дома по Новочеркасскому бульвару, 21а. Направлявшийся на вызов на Батайский проезд, 31 наряд МЧС столкнулся с автомобилем и вылетел на тротуар. Повреждения получили также автобус, электробус и еще две машины.

К месту происшествия съехались бригады скорой помощи и спасатели. Источник 360.ru сообщил, что пострадали более 10 человек.

Еще одна авария случилась на юге Москвы. Пытаясь уйти от столкновения на Бирюлевской улице, машина вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов. К месту ДТП приехала скорая помощь.