22 декабря 2024, 21:21

Массовое ДТП с пожарной машиной произошло на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы в Марьино произошло массовое ДТП. Столкнулись автобус, пожарная машина, электробус и три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла вечером около 20 часов недалеко от дома по Новочеркасскому бульвару, 21а. Направлявшийся на вызов на Батайский проезд, 31 наряд МЧС столкнулся с автомобилем и вылетел на тротуар. Повреждения получили также автобус, электробус и еще две машины.

К месту происшествия съехались бригады скорой помощи и спасатели. Источник 360.ru сообщил, что пострадали более 10 человек.

Еще одна авария случилась на юге Москвы. Пытаясь уйти от столкновения на Бирюлевской улице, машина вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов. К месту ДТП приехала скорая помощь.

ДТП МЧС РФ Автобусы Машины Москва
22 декабря 2024, 17:14
Автомобиль снес двух пешеходов в попытке уйти от столкновения на юге Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль уходил от столкновения и вылетел на тротуар, где снес двух пешеходов. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на Бирюлевской улице в районе дома № 17. По информации источника, пешеходы пострадали.

К месту аварии приехали полицейские и скорая помошь.

В Париже при схожих обстоятельствах погибла российская модель Светлана Савицкая. Девушка шла по тротуару, когда ее снес автомобиль, вылетевший с дороги.

Водитель одной из машин не смог войти в крутой поворот, из-за чего его авто вынесло на встречную полосу движения. Второе свернуло на тротуар в попытке избежать лобового столкновения.

ДТП Дороги Машины Водители Москва
22 декабря 2024, 15:53
Австралиец задавил русского туриста на Пхукете
Global Look Press
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Пожилой житель Санкт-Петербурга погиб во время отдыха на Пхукете, его переехал гражданин Австралии на гидроцикле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дэвид Роберт катался на водном мотоцикле возле берегов острова. Сразу после столкновения с купающимся мужчиной он скрылся с места, быстро собрал вещи в отеле и уехал. Местные рыбаки позднее обнаружили в воде тело 58-летнего Кирилла Г.

Полицейские сумели найти 25-летнего подозреваемого и отследить его передвижение с помощью камер наблюдения и очевидцев. Покинуть страну австралиец не успел, его задержали на острове Пхи-Пхи и доставили на Пхукет. Правоохранители предъявили ему обвинение в халатности, повлекшей смерть, на допросе свою вину Роберт отрицал.

Ранее супруги из России разбились на мотоцикле во Вьетнаме. Двое мужчин погибли, женщина попала в больницу.

Туризм Россия Таиланд
22 декабря 2024, 14:21
Ветрянка стала причиной смерти ребенка в Москве
РИА «Новости»
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В Москве годовалая девочка скончалась от ветрянки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, родители ребенка изначально отказались от госпитализации, надеясь вылечить дочь в домашних условиях.

Девочку 15 декабря привезли в инфекционное отделение больницы в Химках с высокой температурой, но там родители написали отказ от получения помощи и вернулись домой.

Спустя четыре дня ситуация лучше не стала, поэтому семья вызвала бригаду платной скорой. Медики заметили, что у девочки из-за язвы от ветрянки посинел язык, сделали укол и посоветовали как можно скорее ехать в инфекционную больницу.

По дороге, на Ленинградском шоссе, девочка начала задыхаться. Семье пытались помочь полицейские, которые остановили проезжавшую мимо машину скорой. Ребенка привезли в Боткинскую больницу, где он скончался.

Ранее мальчик с ДЦП умер в Подмосковье, пока его пьяная бабушка спала на крыльце.

Дети Болезни Москва
22 декабря 2024, 13:01
Мужчина с петардами устроил переполох на юго-западе Москвы
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Житель Москвы днем 22 декабря взорвал петарды и повредил обшивку жилого дома в районе Теплый Стан. Об этом 360.ru сообщил источник.

Очевидцы сообщили, что мужчина с «опухшим лицом» в компании подростка взорвал петарду возле стены дома 12б по Профсоюзной улице.

В результате взрыва отлетели две плитки внешнего фасада. Затем мужчина зашел в аптеку с другой стороны здания и пообещал компенсировать ущерб.

В беседе с 360.ru подполковник запаса советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявлял, что во время проведения спецоперации необходимо ввести уголовную ответственность за взрывы петард и фейерверков в зданиях государственных учреждений и торговых центров.

Днем ранее посетителей эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном из-за похожих на выстрелы звуков. Охранники задержали женщину, которую украинские мошенники убедили прийти и поджечь пиротехнику. Позже фейерверк запустили в отделении почты в Химках , никто не пострадал.

Уголовное дело Мужчины Москва

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