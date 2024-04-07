Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Тверском районе Москвы
Массовая авария с участием трех машин произошла у дома 57/65 на Новослободской улице в Тверском районе Москвы. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
Как сообщил источник «360», пострадали три человека. Помощь им оказали сотрудники скорой.
«Один человек от госпитализации отказался», - уточнил он.
Одна женщина получила ушибы. Еще один пострадавший - в тяжелом состоянии, его отвезут в больницу.
На место аварии уже прибыли спецслужбы. Причины столкновения авто пока неизвестны.
Ранее грузовик загорелся на улице Лобачевского в Москве. В машине мог взорваться газовый баллон.