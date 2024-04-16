Массовое ДТП произошло в Москве в районе Сокола
Пять легковых автомобилей столкнулись в Северном административном округе Москвы. На место аварии прибыли кареты скорой помощи и машины ДПС, сообщил «360» источник.
ДТП произошло на улице Алабяна в районе Сокола. Столкнулись автомобили такси марки Škoda, электрокар Avatr, две машины китайского автопрома Chery и Haval, а также автомобиль марки Volvo.
По информации источника, из-за аварии перекрыли две полосы движения из трех, в сторону области. Движение затруднено.
Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи оказали помощь одному мужчине. О других пострадавших пока не сообщалось.
В этот же день в Москве фура столкнулась с рейсовым автобусом. Авария произошла на Волгоградском проспекте. Пострадали четыре человека - пассажиры автобуса.