07 ноября 2023, 18:36

Массовое ДТП произошло в Дагестане

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Авария с участием около десяти автомобилей произошла в Каспийске во вторник. Об этом сообщил Telegram-канал «Каспийск 24».

По предварительной информации, ЧП произошло на новой Каспийской трассе.

«Километровые пробки, очень сильная аварии, всего около десяти машин. Есть пострадавшие в тяжелом состоянии», - отметили авторы публикации.

Количество жертв и пострадавших точно неизвестно. Официальные лица и ведомства информацию пока никак не комментировали.

Дагестан ДТП
07 ноября 2023, 19:07
Неизвестные в Москве сорвали с шеи офицера золотую цепь с крестом
РИА «Новости»
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В Москве произошла потасовка, в ходе которой двое неизвестных азиатской внешности сорвали с офицера золотую цепь с крестом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, об этом сообщил источник РИА «Новости».

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье возле станции метро «Белорусская». Неизвестные подошли к офицеру и начали разговор, который впоследствии перерос в драку. Один из агрессоров успел сорвать с шеи военного цепь с крестом.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ („Грабеж“). Злоумышленников ищут», - сказал собеседник агентства.

Офицер оценил ущерб от утраты цепи в размере 300 тысяч рублей.

Ранее отец избитого боксером Никитой Ивановым студента рассказал о его состоянии. Конфликт произошел у ресторана в центре столицы.

Драки Москва 2023
07 ноября 2023, 18:47
Полиция задержала заявившего о бомбе пассажира авиарейса Гуанчжоу — Москва
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Пассажира рейса Гуанчжоу — Москва, который заявил о бомбе на поясе под футболкой в аэропорту Шереметьево, привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия полиции на борт самолета, прилетевшего из Гуанчжоу.

Один из пассажиров, который был в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно и не реагировал на замечания экипажа. Он также заявил о наличии бомбы на поясе под его футболкой.

Полицейские транспортного подразделения доставили пассажира в дежурную часть. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина пьян. При этом взрывных устройств у него не нашли. В отношении дебошира составили протокол об административном правонарушении.

Ранее пьяную пассажирку задержали в Шереметьеве за дебош в самолете.

Пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который заявил о бомбе на поясе под футболкой в аэропорту Шереметьево, привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

МВД РФ Аэропорт Шереметьево Полиция Москва 2023
07 ноября 2023, 18:46
Умерла гример «Мосфильма» Людмила Раужина
«Мосфильм»
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Художник-гример «Мосфильма» Людмила Раужина, которая проработала на киностудии более 50 лет, умерла. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В «Мосфильме» выразили соболезнования родным и близким художницы.

«На 74-м году жизни ушла из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, художник-гример киностудии „Мосфильм“ Людмила Раужина», - отметили в киностудии.

Людмила Раужина устроилась на «Мосфильм» в 1968 году. Она начинала в гримерном цехе на позиции подмастерья. Будущий гример работала с постижерными изделиями - шиньонами, париками, накладками, бородами, усами и прочим.

Талант и трудолюбие женщины довольно скоро заметила и оценила именитый гример Нина Тихомирова. Именно она и позвали Раужину в качестве помощницы на картину «Чайковский» (1970) режиссера Игоря Таланкина.

Раужина посвятила свою жизнь киностудии, вкладывая все свои знания и умения. Она работала с известными режиссерами: Марленом Хуциевым, Элемом Климовым, Владимиром Наумовым и другими мастерами кино.

Кино Актеры Москва 2023
07 ноября 2023, 18:42
Перепугавших людей в центре Петербурга ряженых «омоновцев» оштрафовали
РИА «Новости»
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Восемь мужчин, нарядившихся в сотрудников ОМОН и пугавших прохожих в центре Санкт-Петербурга, привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Постановление в отношении ряженых «омоновцев» вынес мировой судья судебного участка № 210, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Выходку с переодеванием компания устроила 28 октября на Невском проспекте у дома № 126.

Приятели изображали сотрудников силовых структур , пугая прохожих и создавая негативный образ работы правоохранителей.

«[Они] положили людей на землю, били палками, использовали страйкбольное оружие, чем игнорировали правила приличия, демонстрировали неуважение к обществу», - подчеркнули в пресс-службе.

При этом некоторые из нарушителей были в одежде, схожей с форменной одеждой сотрудников ОМОН.

Правонарушители с протоколами не согласились и заявили, что надели просто черную одежду, берцы, чехлы от бронежилета, а надпись ОМОН, по их версии, означает «отряд мобильный организации настроения».

Мировой судья признала всех восьмерых виновными по административной статье о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Каждому из них назначили штраф в размере 1300 рублей.

Форменное обмундирование суд постановил конфисковать.

Санкт-Петербург Суд

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