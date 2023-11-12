Массовое ДТП произошло на востоке Москвы
Четыре легковых автомобиля столкнулись в Измайлове на Северо-Восточной хорде. Есть пострадавшие. Об этом сообщил источник «360».
По его данным, после проверки медики обнаружили двух получивших травмы. О состоянии их здоровья пока нет точной информации.
Подробности произошедшего уточняются. На месте ДТП работают специальные службы.
Ранее три легковые машины столкнулись в центре Москвы. В результате аварии пострадали двое детей. Их экстренно госпитализировали.