Массовое ДТП произошло на востоке Москвы

Дочь чемпиона мира по боксу обнаружили мертвой под окнами многоэтажки в Москве

Несовершеннолетнюю дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда нашли мертвой под окнами дома на улице Авиаконструктора Сухого в Москве, сообщил Shot. По данным Telegram-канала, в этой многоэтажке живет семья спортсмена, квартира находится на 13-м этаже.

Источник канала уточнил, что ЧП произошло в минувшую субботу, 11 ноября. По его информации, в тот вечер спортсмен с супругой и трое их детей - 13-летняя дочь и два сына - были дома.

По предварительной информации, в семье случился небольшой конфликт, после которого девочка ушла в свою комнату. Когда к ней заглянул мать и отец - в помещении никого не было.

Тело подростка нашли под окнами с многочисленными травмами, добавил собеседник Shot.

По факту случившегося идет проверка. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что семья Дрозда не состояла на учете.