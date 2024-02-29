29 февраля 2024, 00:39

Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве

РИА «Новости»
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Несколько автомобилей столкнулись на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. Сейчас движение транспорта затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - отметили в дептрансе.

Судя по фотографии с камеры видеонаблюдения, опубликованной дептрансом, в ДТП попали не меньше восьми машин. Причины аварии устанавливаются.

Несколько дней назад на Северо-Восточной хорде в районе Пехорской улицы столкнулись 12 автомобилей. Причина ДТП не озвучивалась.

Ранее в аварию в Москве попал экскурсионный автобус из Владимира, который перевозил 20 детей. Водитель врезался в самосвал на Красковской улице. Никто из несовершеннолетних травмы не получил.

ДТП Машины Дептранс Москвы
29 февраля 2024, 01:11
Мумия петербуржца пролежала в квартире семь лет
Freepik
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Мумифицированное тело 60-летнего мужчины обнаружили в квартире в одном из районов Петербурга. Страшную находку сделали после прорыва трубы, сообщил Пятый канал.

Владелец жилища умер семь лет назад и с тех пор к нему никто не приходил. Соседи узнали, что происходит у них за стеной, когда в доме прорвало одну из труб.

На место ЧП приехали работники жилищно-коммунального сектора (ЖКС). Им пришлось взломать дверь, чтобы попасть в запертую квартиру. Там они увидели на полу рядом с кроватью мумию.

Окна и двери были плотно закрыты, поэтому по дому не распространился специфический запах. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти петербуржца.

В начале февраля в частном доме Гатчинском районе Ленобласти нашли мумифицированное тело мужчины. Оно пролежало на двуспальной кровати хозяев больше трех лет. Все это время рядом с ним жила супруга мужчины с четырьмя детьми.

Санкт-Петербург Мужчины
29 февраля 2024, 00:59
Петербурженка покусала инспектора ДПС при задержании
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге женщина-водитель покусала инспектора ДПС, приехавшего на вызов. О конфликте сообщил паблик «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным издания, инспекторов ГИБДД вызвали из-за автомобиля Mazda, который заблокировал проезд во дворе по улице Пятилеток. Женщина-водитель находилась в машине, но убирать автомобиль отказалась. По сообщениям очевидцев, автоледи была нетрезва.

После прибытия эвакуатора и полицейских женщина продолжила скандалить. Сотрудники ГИБДД надели на даму наручники, а она в процессе кусалась и царапалась. От медицинского освидетельствования водитель отказалась.

В результате автомобиль отправили на спецстоянку, а женщину - в отдел полиции. Против нее возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.

В декабре прошлого года в Москве уволили сотрудника ДПС, который домогался до пассажирки такси во время досмотра. В поисках наркотиков инспектор залез девушке в трусы и просил поднять лифчик.

Санкт-Петербург Задержания ГИБДД Женщины Машины Водители
28 февраля 2024, 23:32
«Оглушительный взрыв». Исполнительница песни «Я верю в тебя, Россия» попала под обстрел в Кременной
РИА «Новости»
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Певица и блогер Анири, исполнительница песни «Я верю в тебя, Россия», попадала под обстрел во время выступления в госпитале в Кременной. Об этом она сама рассказала изданию mk.ru.

Певица в составе агитбригады «ZVездный десант» приехала в Кременную для выступления в госпитале и попала под обстрел. Силы ПВО сбили ракету прямо над медицинским учреждением.

«Раздался оглушительный взрыв. Я уже привыкла к звукам взрывов, к выстрелам, но такое я слышала впервые. - Вторую ракету отразить не удалось, и она сильно ранила парня неподалеку от нас», - рассказала певица.

Певица добавила, что уже попадала в опасные ситуации в этом районе. Во время ее прошлого приезда в Кременную зашли три украинские диверсионные группы, бой с ними шел на соседней улице.

В начале февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло и корреспонденты ТАСС и «Первого канала» попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. В результате ЧП никто не пострадал.

Санкт-Петербург Задержания ГИБДД Женщины Машины Водители
28 февраля 2024, 23:02
Чемпиона России по лыжным гонкам арестовали за бело-сине-белый флаг в соцсети
РИА «Новости»
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Центральный районный суд Сочи назначил двукратному чемпиону России по лыжным гонкам Николаю Зимиреву административный арест за демонстрацию флага экстремистов. Информацию опубликовали на сайте суда.

Зимирев опубликовал на своей странице в соцсетях флаг - символ запрещенной украинской организации «Легион „Свобода России“»*. В документе указали, что изображение полотнища, представляющего собой измененный флаг России с тремя горизонтальными полосами, появилось на публичной странице спортсмена.

Таким образом оно стало доступным для широкого круга пользователей, что является правонарушением. Действия Николая Зимирева расценили, как публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

В постановлении суда отметили, что фигурант свою вину не признал, он проведет ближайшие 15 суток под арестом.

Ранее решение о штрафе за бело-сине-белый флаг вынесли в Зеленограде. Местная жительница заплатила 4,5 тысячи рублей.

* «Легион „Свобода России“» - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

Штрафы Спортсмены Россия Экстремизм

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