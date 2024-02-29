Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве
Несколько автомобилей столкнулись на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. Сейчас движение транспорта затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - отметили в дептрансе.
Судя по фотографии с камеры видеонаблюдения, опубликованной дептрансом, в ДТП попали не меньше восьми машин. Причины аварии устанавливаются.
Несколько дней назад на Северо-Восточной хорде в районе Пехорской улицы столкнулись 12 автомобилей. Причина ДТП не озвучивалась.
Ранее в аварию в Москве попал экскурсионный автобус из Владимира, который перевозил 20 детей. Водитель врезался в самосвал на Красковской улице. Никто из несовершеннолетних травмы не получил.