Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве из-за открытого люка

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По его данным, происшествие случилось рядом со станцией метро «Текстильщики». Одна из машин наехала на приоткрытый канализационный люк. После случившегося из-под грузовика, наполненного продуктами, разлилось топливо. На место ЧП прибыли сотрудники ДПС.

Одну полосу движения по Волгоградскому проспекту перекрыли. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее на Люблинской улице в Москве произошла авария с участием полицейской машины. В результате происшествия пострадали два человека, которых перевозили в автозаке.