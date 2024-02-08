Массовое ДТП произошло на северо-западе Москвы

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Днем 8 февраля на въезде в район Строгино, напротив магазина «Леруа Мерлен», столкнулись несколько автомобилей.

В распоряжении «360» появилось видео с последствиями произошедшего. Участниками крупной аварии стали два внедорожника, такси и самосвал. На место ДТП прибыли две машины скорой помощи, автомобили ДПС и МЧС.

Другие подробности уточняются. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы.

Ранее водитель легкового автомобиля в неадекватном состоянии наехал на семь машин. ДТП произошло на 37-м километре МКАД на внешней стороне, рассказал источник «360». В результате пострадал один человек.