Массовое ДТП произошло на МКАД

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По данным источника «360», на дороге столкнулись четыре автомобиля. Пострадавший отказался от госпитализации. Из-за ДТП перекрыли три полосы автодороги из четырех. Разлива топлива на дороге нет.

Как указали в Telegram-канале столичного дептранса, движение автотранспорта осуществляется по двум левым рядам. На месте работают оперативные службы города.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Что стало причиной ДТП, установят следователи.

В минувшее воскресенье, 24 сентября, в Красноармейском районе Самарской области водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Мужчину с травмами доставили в больницу.

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