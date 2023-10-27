Массовое ДТП произошло из-за снегопада в Москве

Читайте нас в:

Как уточнили в дептрансе, ДТП случилось на внутренней стороне ТТК. Автомобили врезались друг в друга в районе дома 7с3 по 2-й улице Машиностроения. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Велозаводской улицы незначительно затруднено», - предупредили в пресс-службе.

Как отметил Telegram-канал Mash , более 10 машин столкнулись из-за скользкой дороги. Двоих пострадавших отправили в больницу. Медики диагностировали у одного из них черепно-мозговую травму.