Массовое ДТП на 43-м километре МКАД ограничило движение по трем полосам из пяти
Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внутренней стороне 43-го километра МКАД утром 29 октября. Машины столкнулись перед развязкой с Ленинским проспектом. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
Из-за аварии оказались перекрыты три полосы из пяти. Водителей призвали учитывать это и выбирать пути объезда.
Информации о пострадавших в дептрансе не привели. Все обстоятельства массового ДТП уточняются.
Ранее стало известно, что водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве. Ее госпитализировали.