09 апреля 2024, 19:19

Массовая гибель рыбы произошла в деревне Новой Москвы

Telegram
Читайте нас в: Google Новости

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проведет проверку в связи с массовой гибелью рыбы на одном из прудов в деревне Дудкино в Новомосковском административном округе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что несколько десятков особей рыбы погибли и находятся рядом с берегом водного объекта.

«Прокуратура в ходе проверки установит причины и обстоятельства произошедшего, примет меры реагирования при наличии оснований», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что к проверке привлекли специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, которые отобрали пробы воды на анализ.

В декабре 2023 года массовая гибель рыбы произошла в реке Уче в Мытищах. С жалобами на гнилостный запах в Минэкологии Московской области обратились жители населенных пунктов Марфино и Лысково.

Прокуратура РФ Москва
09 апреля 2024, 19:14
Названы причины сильного паводка в Оренбургской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Оренбургская область столкнулась со сложной паводковой ситуацией из-за больших запасов снега и промерзания почвы. Об этом заявил начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. Его слова привели в Telegram-канале МЧС Оренбургской области.

«В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе», - сказал он.

Синьков отметил, что сейчас в регионе прикладывают все усилия, чтобы минимизировать последствия ущерба от паводка. К ним относится строительство и укрепление дамб.

С 5 апреля власти Оренбургской области объявили режим ЧС федерального уровня. Наиболее пострадавшим от наводнения оказался город Орск.

Губернатор региона Денис Паслер увеличили вдвое все выплаты пострадавшим. От половодья в Оренбуржье пострадали 27 муниципалитетов.

Наводнения Паводки Россия Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 18:08
Паводок подошел к трассе «Урал» в Оренбургской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. Рабочие укрепляют обочины скальным грунтом, сообщили в Telegram-канале власти региона.

Дорожные службы работали на 118-м километре трассы. Здесь задействовали семь единиц спецтехники, протяженность участка составила 250 метров.

На М-5 зафиксировали еще два участка, где паводок может затопить дорогу. По данным на вторник, 9 апреля, в Оренбургской области закрыты 39 низководных мостов и 81 участок региональных дорог. После паводка дорожные рабочие восстановят пострадавшее полотно.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что власти в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию. Он призвал жителей города собрать документы и ценные вещи.

Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 17:27
Жителей Оренбурга предупредили о возможной экстренной эвакуации
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию в Оренбурге. Горожан призвали покинуть свои дома, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.

«Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация», - написал градоначальник.

Он обратился к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный, попросив не терять время.

Салмин посоветовал собрать документы и ценные вещи. Мэр также порекомендовал увезти автомобили из зоны подтопления.

Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 14:26
Жительница Орска не уехала из дома при наводнении, испугавшись мародерства
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
После сильного затопления вода в Орске постепенно начала отступать. Местная жительница Александра сообщила «360», что у храмового комплекса на Преображенской горе сухо, поскольку это самая высокая точка микрорайона Старый город.

«Люди оттуда не уезжали: кто-то охраняет свое имущество, сотрудники МЧС там тоже находятся. Я так понимаю, что там мародерство. Мы тоже охраняем свой дом. Сейчас света нет, но есть вода», - поделилась собеседница «360».

Женщина пояснила, что помощь спасателей ее семье не требуется - они справляются сами. По словам Александры, у них есть все необходимое: продукты и вода из крана.

«Такого никогда не было, затопило очень сильно», - подытожила она.

Еще одна местная жительница Татьяна рассказала, что узнала от знакомых о небольшом снижении уровня воды в Старом городе.

Экстренные службы работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших от паводка районах Орска.

Наводнение в Оренбургской области

Новости по теме