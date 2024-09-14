Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

На юго-западе Москвы возле ресторана произошла массовая драка со стрельбой. Правоохранители начали проверку.

Столичная прокуратура показала видео с участниками конфликта.

Стычка произошла вечером 14 сентября около ресторана на пересечении улицы Гарибальди с Ленинским проспектом. Судя по кадрам камеры видеонаблюдения, на улице сцепились не меньше девяти мужчин. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, другие пошли друг на друга с кулаками.

«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Драка произошла в ресторане «Наполеон», уточнил источник «Известий». По его информации, один мужчина получил ранение из травматического оружия.

Потасовка с участием 40 человек случилась в начале сентября в Афипском на Кубани. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых.